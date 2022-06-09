Kuaförlük ve Güzellik Uzmanlığı Mesleki Gelişim Eğitimleri ATO'da devam ediyor

"Kuaförlük ve Güzellik Uzmanlığı Mesleki Gelişim Eğitimleri"in üçüncüsü Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) gerçekleştirildi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Odanın Meclis Salonu'ndaki eğitim programının açılışına ATO Başkanı Gürsel Baran da katıldı.

Baran, buradaki konuşmasında, eğitimleri, ATO'nun 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesinin talebi üzerine düzenlediklerini bildirdi.

İnsan sağlığını doğrudan ilgilendiren alanlarda eğitimin önemine dikkati çeken Baran, "Bu mesleklerin gerekli bilgi ve donanıma sahip usta ellerde ve hijyenik koşullarda icra edilmesi gerekiyor. Gerçekleşen bu eğitimler, çalışanları ve sektörü geliştirirken başkent ve ülke ekonomisine de katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Komitenin, sektörün sorunları ve ihtiyaçlarını yakından takip ettiğini belirten Baran, çalışmalarından dolayı Komite üyelerine teşekkür etti.

Eğitim programına, ATO'nun 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Ömer Sarıoğlu, Başkan Yardımcısı Hanım Zeynep Azeritürk Özdem, Komite üyeleri ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.