Kuantum Teknolojisi Geleceğin Anahtarı - Son Dakika
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Ekonomi

Kuantum Teknolojisi Geleceğin Anahtarı

Kuantum Teknolojisi Geleceğin Anahtarı

Maltepe Üniversitesi, kuantum teknolojisi ile gençleri tanıştırma etkinliği düzenledi.

30.04.2025 15:55
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Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Yılmaz, kuantum teknolojisinin, insanlık yararına birçok imkan sunacağına inandığını belirterek, "Geleceğimiz olan gençlerimizin bu teknolojinin farkında olmasını, ülkemiz ve geleceğimiz açısından çok önemli buluyoruz." dedi.

Maltepe Üniversitesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Birleşmiş Milletler tarafından 2025'in "Kuantum Bilimi ve Teknolojisi Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla "Maltepe Üniversitesi Kuantum Yılı Etkinliği" düzenledi.

Maltepe Üniversitesi ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki işbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, öğrencileri kuantum bilimiyle tanıştırmayı, güncel bilimsel gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmayı ve genç nesillerde bilimsel merakı artırmayı amaçlıyor.

Kuantum teknolojileri üzerine çalışan TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) Fizik Laboratuvarları Başkanı Dr. Aisha Gökçe Özbay, Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Şener Oktik ve Maltepe Üniversitesi Temel Bilimler Bölümü'nden Prof. Dr. İhsan Yılmaz, program kapsamında sunum gerçekleştirdi.

Sunumlarda, kuantum fiziğinin temel kavramlarından, teknolojideki uygulamalarına kadar çeşitli bilgilere yer verildi.

"Kuantum teknolojisinin insanlıkta çığır açacağını düşünüyorum"

Etkinlikte AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Maltepe Üniversitesi Temel Bilimler Bölümü'nden Prof. Dr. Yılmaz, bütün kuantum özelliklerinin insanlık yararına en üst düzeyde uygulanabilir hale geldiğini ve bu teknolojinin insanlıkta çığır açacağını söyledi.

Yılmaz, insanlığın, sağlık, uzay gibi farklı konularda olduğu gibi, hiç hayal edilemeyen alanlarda da insanlık yararına birçok imkan sunacağına inandığını vurgulayarak, "Bu nedenle bu teknolojiye bütün ülkeler büyük yatırımlar yaptı ve bu yatırımlar da devam ediyor. Biz ülke olarak, benim gördüğüm kadarıyla kaçırmadık daha, çünkü başlangıcında tam oturmayan bir teknoloji ve ülkemiz de bu anlamda bu teknolojiye önem vermekte." şeklinde konuştu.

Bu yılın Birleşmiş Milletler tarafından "Kuantum Yılı" olarak ilan edilmesi münasebetiyle hem Türkiye'de buna katkı sunmak hem de gençliğe bir farkındalık oluşturmak anlamında etkinliğe katılan öğrencilere yüzde 50 burs verdiklerini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"İster mühendislik alanında olsun ister biyoloji ister kimya ister fizik hangi alanda olursa olsun öğrencilerin tercihleri artık kuantumla yüzleşmek zorunda. O nedenle geleceğimiz olan gençlerimizin bu teknolojinin farkında olmasını, ülkemiz ve geleceğimiz açısından çok önemli buluyoruz."

Yılmaz, teknolojik devrimin insanlıkta çok şey değiştireceğini göstermek amacıyla düzenledikleri etkinlikte, gençlere kuantum teknoloji anlamında farkındalık oluşturmak, kuantum teknoloji devrimini aşılamak ve bu devrim üzerine çalışmaları teşvik etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Teknoloji, Maltepe, Ekonomi, Eğitim, Rektör, Son Dakika

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