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"Küçük Ev" konsepti İstanbul'da sergileniyor - Son Dakika

"Küçük Ev" konsepti İstanbul'da sergileniyor

03.02.2022 17:10
"Küçük Ev" konsepti İstanbul'da sergileniyor

Tiny House (Küçük Ev) akımının son örnekleri Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Premo Prefabrik, Modüler, Tiny House Yapım & Dekorasyon Fuarı"nda sergileniyor.

Tiny House (Küçük Ev) akımının son örnekleri Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Premo Prefabrik, Modüler, Tiny House Yapım & Dekorasyon Fuarı"nda sergileniyor.

Tureks Uluslararası Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, 20 bin ziyaretçi hedefi ile kapılarını açan fuar Tiny House modellerinden dekorasyon ürünlerine kadar birçok ürün ve hizmete ev sahipliği yapıyor.

Verilen bilgiye göre, koronavirüs, küresel çapta 653 milyar dolarlık büyüklüğü ve 100 milyondan fazla kişiden oluşan iş gücü ile ülkelerin ekonomilerinde önemli bir yer tutan inşaat sektörünü dönüştürüyor.

Değişen yaşam tarzı ile birlikte sektörün geleceğine ışık tutan Tiny House, prefabrik ve yeşil yapı gibi alanların payı tüketicilerin talebi ile doğru orantılı olarak her geçen gün artıyor.

Tiny House pazarının 2021-2025 döneminde yüzde 4'ün üzerinde 3.33 milyar dolar büyümesi ön görülüyor.

Konut krizinin tetiklediği 2008 küresel finansal durgunluk döneminde özellikle ABD'de oldukça popüler olan bu yapılar içinde bulunduğumuz salgın sürecinde de Türkiye'de yaygınlaştı.

Bu akımın son örnekleri ise Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Premo Prefabrik, Modüler, Tiny House Yapım & Dekorasyon Fuarı ile görücüye çıktı.

Sektör profesyonellerini uluslararası bir platformda bir araya getiren fuar, Cumartesi akşamına kadar açık olacak.

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Dekorasyon, Prefabrik, İstanbul, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Küçük Ev' konsepti İstanbul'da sergileniyor - Son Dakika Ekonomi


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