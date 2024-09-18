Küçük Prens İstanbul'da

Ekonomi

Biletinial, dünya klasiği "Küçük Prens"in İstanbul'da gösterime girecek sahne uyarlaması için biletleri satışa çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Paris, Sidney ve Dubai gibi şehirlerde kapalı gişe oynayan ve Broadway'de bir sezon sergilenen prodüksiyon, 21 Kasım'dan 1 Aralık'a kadar Haliç Kongre Merkezi'nde izleyicilerle buluşacak.

Yayınlanışının 80'inci yılını kutlayan prodüksiyon, tiyatral performans, dans, hava akrobasisi ve video haritalama teknolojisiyle izleyicilere sunulacak.

Dünya genelinde 200 milyon satan ve 250 dile çevrilerek en çok çevrilen ikinci kitap olan "Küçük Prens"in sahne uyarlamasının yapımını Broadway Entertainment Group üstleniyor. Gösterinin yönetmenliğini ve koreografisini Anne Tournie yaparken, opera metninin uyarlamasını Chris Mouron üstleniyor. Mouron aynı zamanda Tournie ile ortak yönetmen olarak görev alıyor.

Gösterinin orijinal müziği Terry Truck tarafından hazırlanırken, koreografi asistanlığını Noellie Bordelet, video tasarımını Marie Jumelin, kostüm tasarımını Peggy Housset, aydınlatma tasarımını Stephane Fritsch, ses tasarımını ise Tristan Viscogliosi yapıyor. Ayrıca, video projeksiyon tasarımında Etienne Beaussart, saç ve makyajda Carmen Arbues Miro ve dekor tasarımında Aureelie Gandilhon yer alıyor.