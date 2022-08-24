KOSGEB'in genç istihdamına yönelik desteği 125 bin liraya yükseltildi - Son Dakika
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KOSGEB'in genç istihdamına yönelik desteği 125 bin liraya yükseltildi

24.08.2022 15:38
KOSGEB'in genç istihdamına yönelik desteği 125 bin liraya yükseltildi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), genç istihdamını kolaylaştıran "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı"nın dördüncü başvuru döneminde destek tutarını 100 bin liradan 125 bin liraya çıkardı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), genç istihdamını kolaylaştıran "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı"nın dördüncü başvuru döneminde destek tutarını 100 bin liradan 125 bin liraya çıkardı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınından etkilenen işletmelere yönelik verilen destekte şartları taşıyan işletmeler, 10 Ekim'e kadar çevrim içi başvurularını yapabilecek.

Başvurusu onaylanan işletmeler, koşullara uygun personeli istihdam ettikten sonra 28 Kasım'a kadar KOSGEB'den ödeme talebinde bulunacak. Kesin destek onayı, bütçe kapsamında ödeme talep sırasına göre verilecek.

Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, programın dördüncü dönemine www.kosgeb.gov.tr adresindeki "e-Hizmetler" menüsünden başvuruda bulunabilecek. Aralık 2021 ile Mart 2022 arasında, yani üçüncü dönemde başvurusu onaylanan işletmeler, dördüncü dönem için başvuru yapamayacak. Ayrıca, üçüncü başvuru döneminde herhangi bir işletmede destek kapsamında istihdam edilen personel de bu başvuru döneminde istihdam edilemeyecek.

Kadınlar için 135 bin lira

Destek Programı ile son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmeler, 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için geri ödemeli bu destekten yararlanacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği kullanabilecek. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 135 bin liraya çıkacak.

Programın ilk iki başvuru döneminde 12 bin 289 işletmeye, istihdamlarını salgın öncesindeki seviyede korumaları şartıyla 368 milyon lira işletme sermayesi desteği verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bugün İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın açılışında programdan yararlanan işletmeler ve genç istihdamına katkılarına ilişkin değerlendirmede bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KOSGEB'in genç istihdamına yönelik desteği 125 bin liraya yükseltildi - Son Dakika

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