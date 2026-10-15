Küçükçekmece'de meme kanseri için kürek çeken sporcular erken tanıya dikkat çekti - Son Dakika
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Küçükçekmece'de meme kanseri için kürek çeken sporcular erken tanıya dikkat çekti

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Küçükçekmece\'de meme kanseri için kürek çeken sporcular erken tanıya dikkat çekti
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Küçükçekmece'de düzenlenen 'Meme Kanserine Karşı Kürek Çekiyoruz' etkinliğinde sporcular, meme kanserinde erken tanıya dikkati çekmek için kürek çekti. Farkındalık söyleşisinde kadınlara düzenli kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısı yapıldı.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Küçükçekmece Belediyesi işbirliğiyle "Meme Kanserine Karşı Kürek Çekiyoruz" etkinliği düzenlendi.

Galatasaray Küçükçekmece Kürek Tesisleri'nde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen organizasyona, milli atlet Sema Aydemir, sunucu Nursel Ergin'in yanı sıra Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Müdürü Serap Kilerci Ulusal, doktorlar, sporcular, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Etkinlikte, meme kanserinde erken tanının önemine dikkati çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla sporcular kürek çekti. Organizasyon, meme kanserinde erken tanıya dikkati çekmek amacıyla kürek çeken sporculara ve farkındalık söyleşisine katkı sunan katılımcılara plaket takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Müdürü Ulusal, etkinlikte yaptığı konuşmada, kadınların günlük yaşamın yoğunluğu içinde kendi sağlıklarını ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı.

Meme kanserine karşı farkındalığın bireyin kendisine zaman ayırmasıyla başladığına değinen Ulusal, "Kendimiz için ayıracağımız çok kısa bir zaman dilimi, erken teşhis için oldukça kıymetli. Her kadının ayda bir kez kendisine ayıracağı beş dakika, meme sağlığı konusunda önemli bir farkındalık oluşturacak. Kadınların her yere yetişip kendilerine geç kaldığı bir dünyada, kendilerine zaman ayırmasını ve sağlık kontrollerini ihmal etmemesini istiyoruz." dedi.

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Dikici de etkinliği sporun birleştirici gücüyle toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediklerini ifade etti.

Erken teşhisin hayat kurtardığını ve bunu sürekli hatırlattıklarını dile getiren Dikici, "Biruni Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu kıymetli işbirliği, bizim için çok önemli. Bölgemizde yaşayan kadınlarımızın meme kanseri konusunda bilinçlenmesini ve bu mücadelede yanlarında olduğumuzu bilmesini istiyoruz." diye konuştu.

"Kendime her zamankinden daha çok değer verdim"

Meme kanserini atlatan sunucu ve televizyon programcısı Ergin de tedavi sürecinde yaşadıklarını ve hastalıkla mücadelesinde kendisine nasıl motivasyon sağladığını anlattı.

Hastalığın kendisine sağlığın ve öz bakımın önemini yeniden hatırlattığını aktaran Ergin, şunları kaydetti:

"Hep 'Kendine iyi bak' deriz ya, ben bu sözün anlamını bu süreçte çok derinden yaşadım. Kendime her zamankinden daha çok değer verdim. En güzel çorbaları kendime pişirdim. Halim olmasa da yataktan kalktım ve yürüdüm. Her gün yeni bir gün, her gün yeni bir başlangıç dedim. Kanser olduğumda kıştı, güneş yoktu. Ama güneşin orada olduğunu biliyordum. Her gün yeniden doğuyorsa, ben de yeniden doğabilirim diyerek, kendimi psikolojik olarak hazırladım. Hastalığa yakalanınca insan kendinden vazgeçmemeli. Ağrılarıma rağmen, doktorlarımın verdiği egzersizleri yapmaya ve yürümeye devam ettim. Kendime iyi bakmayı öğrendim."

Milli atlet Sema Aydemir de kadınlara düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemesi çağrısında bulundu. Spor hayatındaki mücadeleci kimliğine rağmen geçmişte sağlığını yeterince önemsemediğini anlatan Aydemir, yaşadığı sakatlıklar ve sağlık sorunlarının ardından bu yaklaşımını değiştirdiğini söyledi.

Aydemir, "Bir şeyler başımıza gelmeden önce yapmamız gereken, düzenli kontrollerimizi yaptırmak. Erken teşhis, can kurtarır. Kendime çok dikkat eden biri değildim. Zamanla yaşadığım sakatlıklar ve hastalıklar bana sağlığımın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Sonra 'Önce ben iyi olacağım, sonra herkesi mutlu edeceğim' dedim. Artık bütün kontrollerimi düzenli yaptırıyorum." şeklinde konuştu.

"Meme kanseri erken dönemde teşhis edildiğinde tedavi başarısı artıyor"

Etkinlik kapsamında düzenlenen farkındalık söyleşisinde görüşlerini paylaşan Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Alper Öztürk de memenin kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu belirtti.

Kadınların yaşam boyu meme kanserine yakalanma riskinin yaklaşık 8'de 1 olduğunu ifade eden Öztürk, erken tanının tedavi seçenekleri ve başarı oranları açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Öztürk, kanserin erken dönemde teşhis edildiğinde tedavi başarısının yüksek olduğuna işaret ederek, "Kadınlarımıza 40 yaşından itibaren mamografi başta olmak üzere hekimlerinin önerdiği tarama ve kontrolleri yaptırmasını öneriyoruz. Amacımız, hastalığı mümkün olan en erken dönemde tespit etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Selman Emiroğlu da meme kanserinin erken evrelerde herhangi bir belirti vermeden gelişebileceğine dikkati çekerek, tarama programlarının hastalığın erken dönemde tespit edilmesini sağladığını dile getirdi.

Kadınların meme dokularındaki değişiklikleri tanımasının öneminden bahseden Emiroğlu, "Meme kanserinin en sık belirtilerinden biri, ele gelen kitle. Bunun dışında meme ucundan kanlı akıntı gelmesi, memede sonradan ortaya çıkan büyüme, ciltte çekilme veya renk değişikliği de hastalığın belirtileri arasında yer alabilir. Böyle bir değişiklik fark edildiğinde mutlaka hekime başvurulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Söyleşinin moderatörlüğünü üstlenen Selda Hasret Arslan da erken tanı konusunda toplumsal bilincin artırılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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