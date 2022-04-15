KUDAKA'dan sanayileşme hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi

KUDAKA'dan sanayileşme hamlesi

15.04.2022 12:40
KUDAKA'dan sanayileşme hamlesi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı "2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı" dahilinde Erzurum 2. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan iki projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı "2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı" dahilinde Erzurum 2. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan iki projenin destek sözleşmesi imzalandı.

KUDAKA hizmet binasında gerçekleştirilen imza törenine KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, 2. Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Saim Özakalın ve Bölge Müdürü Fırat Karakaya katıldı.

" OSB'deki Üreticilerimiz İçin Enerji Planlıyor, Ülkemize Örnek Oluyoruz" isimli proje çerçevesinde Erzurum 2. OSB 3. etabının teknik/fiziki altyapısının geliştirmesi planlanıyor. Organize Sanayi Bölgesinin yatırımcılar açısından cazibesinin arttırılması, ihtiyaçlara uygun halde bölgenin elektrik ve doğalgaz altyapısının kurulması, işletmelerin enerji girdi maliyetlerinin düşürülmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi, ucuz ve temiz enerji arzının sağlanması ile bölgedeki firmaların rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

"2.OSB 3.Etap Zemin Etüdü İçin Fizibilite Hazırlanması" isimli proje çerçevesinde Erzurum'da yaklaşık 1,5 milyon m2 alan üzerine kurulması planlanan OSB'nin zemin etüdü fizibilitesinin hazırlanması planlanmakta olup yürütülecek fizibilite çalışması ile yatırımcıların inşaatları sırasında doğacak tüm risklerin bertaraf edilmesi sağlanacak. - ERZURUM

KUDAKA'dan sanayileşme hamlesi

YORUMLAR
500
Almanya'dan vatandaşlara 'Rusya'ya karşı enerjide tasarruf' çağrısı Almanya'dan vatandaşlara 'Rusya'ya karşı enerjide tasarruf' çağrısı Ayı saldırısında kopan kolu kurtarıldı Ayı saldırısında kopan kolu kurtarıldı

Saim Özakalın, Erzurum, Enerji, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KUDAKA'dan sanayileşme hamlesi - Son Dakika


Son Dakika
12:33 Trafik sigortasında yeni zam! Artık her ay otomatik zamlanacak
12:33 Çiçeği burnunda baba Kıvanç Tatlıtuğ heyecanını paylaştı: Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık
12:30 "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un, eski sevgilisinin çıplak görüntülerini paylaşmaktan 5 yıl hapsi isteniyor
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:57 Eşini 28 bıçak darbesiyle katleden cani koca, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:35 Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 Türk gemisi günlerdir Ukrayna'da bekliyor! Bakan açıkladı: o gemileri almamız gerekiyor
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 12:47:55. #1.13#
SON DAKİKA: KUDAKA'dan sanayileşme hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement