KUDAKA, Fizibilite Desteği Programı Sonuçlarını Açıkladı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), 2025 Yılı Fizibilite Desteği Programı Ağustos ayı sonuçlarını açıkladı.

2025 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında 27 Ağustos 2025 tarihine kadar sunulan projelerin değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak fizibilite desteği almaya hak kazanan projeler belirlendi. Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari ve uygunluk kontrolleri yapıldı. Başvuruların tamamı ön incelemede uygun bulunurken, teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçildi. Fizibilite Desteği başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı oldu. Değerlendirme sonuçlarına göre beş proje başarılı listede yer aldı.

KUDAKA tarafından Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, "Erzurum'da Besi OSB ile Hayvancılığı Güçlendiriyoruz", Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin "Erzurum Maya Üretim Tesisi Fizibilite Çalışması Projesi", Uzundere Kaymakamlığı'nın "Dirençli Kırsal Turizm Destinasyonu Stratejisi Yedigöller İçin Ekolojik Mimarlık ve Çevre Dostu Dönüşüm", Kültür Vakfı'nın "Kültürel Mirasın Dijital Yansıması" ve Yakutiye Belediye Başkanlığı'nın "Yakutiye Çevre Dostu Transfer Sistemi Fizibilitesi" başarılı bulundu. - ERZURUM