KUDAKA’nın Erzurum, Erzincan ve Bayburt'taki turizm çalıştayları tamamlandı - Son Dakika
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KUDAKA’nın Erzurum, Erzincan ve Bayburt'taki turizm çalıştayları tamamlandı

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KUDAKA’nın Erzurum, Erzincan ve Bayburt\'taki turizm çalıştayları tamamlandı
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KUDAKA'nın turizm stratejisi kapsamında Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta düzenlenen ortak vizyon çalıştayları tamamlandı. Kamu, akademi, özel sektör ve STK temsilcilerinin katıldığı çalıştayların çıktıları, strateji raporu ve destek programlarına kaynaklık edecek.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi çalışmaları kapsamında; Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde düzenlenen ortak vizyon çalıştayları başarıyla tamamlandı.

Edinilen bilgiye göre, bölge turizmine yeni bir soluk kazandırmayı hedefleyen çalıştaylar zincirinde; kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi. Katılımcılar, Erzurum, Erzincan ve Bayburt'un mevcut turizm potansiyelini, geleceğe yönelik gelişim alanlarını ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak yenilikçi proje önerilerini masaya yatırdı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, gerçekleştirilen bu geniş katılımlı çalıştaylardan elde edilen çıktılar, bölgenin turizm haritasını şekillendirecek olan "İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi Raporu"nun hazırlanmasında temel kaynak olacak. Ayrıca bu verilerin, KUDAKA tarafından gelecekte bölgeye yönelik tasarlanacak olan mali ve teknik destek programlarında da yol gösterici bir kılavuz niteliği taşıyacağı belirtildi.

Kaynak: İHA
ErzincanBayburtEkonomiErzurumGüncelTurizmKamuSon Dakika

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SON DAKİKA: KUDAKA’nın Erzurum, Erzincan ve Bayburt'taki turizm çalıştayları tamamlandı - Son Dakika
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