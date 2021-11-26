Kula'da kurulacak organize sanayi bölgesinin altyapı projesi için imzalar atıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde kurulacak deri ihtisas ve karma organize sanayi bölgesinin altyapı projelerinin yapımı için imza töreni düzenlendi.

Kula Belediyesindeki imza törenine Kaymakam Kemal Duru, Kula Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunun da başkanı olan Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Nazım Baytok, Belediye Meclis üyeleri, Kula Deri İhtisas ve Karma OSB Müdürü Vesile Tunçel ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri katıldı.

Atılan imzalarla bölgede, 6 ay içerisinde içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve yol çalışmalarının yapılması planlanıyor.

Hüseyin Tosun yaptığı açıklamada, organize sanayi bölgesinin fiziki kuruluşunda öncelikli olan altyapı projeleri ile ilgili sürecin tamamlandığını söyledi.

Tosun, çalışmalara 2022'de başlayacakları belirterek, "Kula'mız, Bölge ve ülke ekonomisine katma değer sağlayacak önemli bir merkez haline gelecek. Toplam 258 hektarlık alanda gerçekleşecek OSB alanında 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle de yer satışlarımız başlayacak. Kula halkının 24 yıllık hayali inşallah en kısa zamanda hayat bulacak ve gençlerimizin istihdamı noktasında önemli bir yol kat edilmiş olacak." dedi.