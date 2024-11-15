Kültür Zirvesi: Sürdürülebilirlik ve Somut Olmayan Miras

Ekonomi

İSTANBUL Kültür Üniversitesi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliği ile gerçekleştirilecek 'MONDIACULT: Sürdürülebilir Kalkınmanın Lokomotifi Olarak Kültür' Zirvesinde 22 Kasım'da Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezinde düzenlenecek.

Somut olmayan kültürel mirasın sürdürülebilirlik çerçevesinde ele alınacağı zirvede; Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı ve Yazar Prof. Dr. İskender Pala, Kültür'den Medeniyete temasıyla davetli konuşmacı olarak katılacak. Zirvede; Üniversitenin kısa adı İKÜSÜRKAM olan Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komite Üyeleri Prof. Dr. Sırma TURGUT, Av. Doç. Dr. Mete Tevetoğlu Mondiacult ve somut olmayan kültür mirasını ele alacaklar. Karagöz sanatçısı Tarkan Korkmaz'ın gösterisi ile renklenecek Zirvede İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu ve İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Üstünipek de kültürün, mimari ve sanatsal boyutlarını ele alacaklar.

ÜCRETSİZ OLACAK

UNESCO Somut Kültürel Miras Listesi, Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi, Öğrenen Şehirler Listesi ve Yaratıcı Şehirler Listesi fotoğraflarından oluşacak sergiye de ev sahipliği Zirve Modiacult ve Somut olmayan Kültürel Mirasın korunmasına ilgi duyan tüm kültür sanat takipçilerine ve araştırmacıların katılımına açık ve ücretsiz olacak.