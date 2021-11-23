Kupa Papara'da 30 bin liralık ödül havuzu

Kupa Papara PUBG Mobile mücadelesi için kayıtların başladığı duyuruldu. Katılım için son günün 28 Kasım olduğu turnuvada, ödül havuzunun 30 bin lira olduğu belirtildi.

Espor sektörüne yatırımlarını sürdüren Papara, The Academys iş birliği ile eylül ayında Kupa Papara projesini hayata geçirmişti. Projenin kasım ayında başlayacak PUBG Mobile turnuvası ile devam edeceği açıklandı.

KAYITLAR BAŞLADI

Papara tarafından yapılan açıklamada, kasım ayı sonunda başlayacak olan Kupa Papara PUBG Mobile mücadelesi için kayıtların başladığı belirtildi. Aralık ayında final canlı yayınları ile izleyicilerle buluşacak olan ve 30 bin lira ödül havuzuna sahip turnuvaya katılmak için son günün 28 Kasım olduğu ifade edildi.

Açıklamanın devamında, "30 Kasım tarihinde Kupa Papara adası üzerinde PUBG Mobile uçağı havalanacak. Grup elemelerinin ardından turnuvanın final aşaması ise, 25-26 Aralık tarihlerinde saat 19.00'da başlayıp iki gün boyunca canlı olarak twitch.tv/kupapapara ekranlarına gelecek" denildi.

İLK 3'E METAL CARD ÇEKİLİŞİ HAKKI

Papara hesabı olup turnuvaya dahil olan herkesin katılabileceği Papara Metal Card çekilişine PUBG Mobile'da aralık ayı finallerinde ilk 3'e girmeyi başaranlar da katılabilecek. Papara Metal Card, Türkiye'nin ilk ve tek ön ödemeli metal kartıdır.

Kayıtlar, kupapapara.com'dan yapılabilecek.