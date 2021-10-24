Doların bir hafta içerisinde 9,27 seviyesinden 9,60'a çıkması otomobil fiyatlarını da etkiledi. Sıfır otomobil fiyatlarında artış yaşanırken, 150 bin TL'nin altında araç kalmaması dikkat çekti.
Merkez Bankası'ndaki üst düzey yönetim değişiklerinin ardından haftaya yükselişle başlayan dolar, 9.27'lik tarihi zirveyi aştıktan sonra üst üste rekorlar kırdı. Son olarak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faizi yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürmesi kararının ardından dolar, hızla yükselmeye devam ederek 9,60 seviyesinde haftayı kapattı.
150 BİN TL'NİN ALTINDA ARAÇ KALMADI
Dolardaki ani yükseliş akaryakıt zamlarının ardından otomobil fiyatlarına da yansıdı. Sıfır otomobillerde fiyatlar yeniden güncellenirken, 150 bin TL'nin altında araç kalmaması dikkat çekti.
İşte güncellemelerin ardından yeni otomobil fiyatları:
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24.10.2021 19:40:26. #1.12#
SON DAKİKA: Kur artışı otomobil fiyatlarını da etkiledi! İşte güncel fiyat listesi - Son Dakika