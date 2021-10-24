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Kur artışı otomobil fiyatlarını da etkiledi! İşte güncel fiyat listesi - Son Dakika

Kur artışı otomobil fiyatlarını da etkiledi! İşte güncel fiyat listesi

24.10.2021 18:08

Doların bir hafta içerisinde 9,27 seviyesinden 9,60'a çıkması otomobil fiyatlarını da etkiledi. Sıfır otomobil fiyatlarında artış yaşanırken, 150 bin TL'nin altında araç kalmaması dikkat çekti.

Merkez Bankası'ndaki üst düzey yönetim değişiklerinin ardından haftaya yükselişle başlayan dolar, 9.27'lik tarihi zirveyi aştıktan sonra üst üste rekorlar kırdı. Son olarak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faizi yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürmesi kararının ardından dolar, hızla yükselmeye devam ederek 9,60 seviyesinde haftayı kapattı.

150 BİN TL'NİN ALTINDA ARAÇ KALMADI

Dolardaki ani yükseliş akaryakıt zamlarının ardından otomobil fiyatlarına da yansıdı. Sıfır otomobillerde fiyatlar yeniden güncellenirken, 150 bin TL'nin altında araç kalmaması dikkat çekti.

İşte güncellemelerin ardından yeni otomobil fiyatları:

  • Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline 218.200 lira
  • Volkswagen Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression 236.400 lira
  • Seat Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style 195.000 lira
  • Seat Yeni LEON 1.0 TSI 110 HP Style 255.000 lira
  • Seat ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style 255.000 lira
  • Skoda Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite 248.400 lira
  • Citroen C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel 192.000 lira
  • Citroen C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik 256.000 lira
  • Citroen C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel 225.500 lira
  • Citroen C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel : 256.000 lira
  • Dacia Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg 164.900 lira
  • Dacia SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 191.400 lira
  • Dacia Duster Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull 203.000 lira
  • Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 209.000 lira
  • Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli 171.900 lira
  • Fiat Egea HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 184.900 lira
  • Fiat Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel 229.900 lira
  • Fiat Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli 192.900 lira
  • Fiat Panda Urban 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli 179.900 lira
  • Fiat 500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli 209.900 lira
  • Fiat 500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli 250.900 lira
  • Ford Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin 245.900 lira
  • Ford EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin 257.800 lira
  • Honda Yeni Honda City 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Otomatik Elegance 225.600 lira
  • Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) 168.150 lira
  • Hyundai Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) 183.900 lira
  • Hyundai Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli) 253.500 lira
  • Hyundai Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) 261.400 lira
  • Kia Picanto Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik 184.900 lira
  • Kia Rio 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool 178.900 lira
  • Kia Stonic 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool 203.900 lira
  • Kia Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS 265.500 lira
  • Honda Yeni Honda City 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Otomatik Elegance 225.600 lira
  • Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) 168.150 lira
  • Hyundai Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) 183.900 lira
  • Hyundai Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli) 253.500 lira
  • Hyundai Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) 261.400 lira
  • Renault Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg 169.900 lira
Kur artışı otomobil fiyatlarını da etkiledi! İşte güncel fiyat listesi

Türk Lirası, Otomobil, Tragger, HP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kur artışı otomobil fiyatlarını da etkiledi! İşte güncel fiyat listesi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kur artışı otomobil fiyatlarını da etkiledi! İşte güncel fiyat listesi - Son Dakika
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