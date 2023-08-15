Kur korumalı mevduat giderinde rekor - Son Dakika
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Kur korumalı mevduat giderinde rekor

Son Güncelleme: 15.08.2023 14:54

Temmuz ayında KKM gideri 34.5 milyar liraya yükselerek bu yılın en yüksek aylık seviyesine ulaştı. Son iki ayda ciddi bir yükseliş yaşanan KKM giderleri, yılın ilk yedi ayında 59.5 milyar TL oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca yayımlanan verilere göre, kur korumalı mevduatın (KKM) toplam büyüklüğü 4 Ağustos haftası itibariyle 3,28 trilyon lira olmuştu. KKM gideri temmuzda 34.5 milyar lirayla bu yılın en yüksek aylık seviyesini gördü. KKM'nin bütçe yükü Mayıs ayında 1.63 milyar TL olmuş Haziran'da ise 20.6 milyar TL seviyesine yükselmişti.

SON 2 AYDA CİDDİ YÜKSELİŞ OLDU

KKM giderleri Ocak-Mayıs arasında aylık bazda 600 milyon TL-1.6 milyar TL arasında seyrederken son iki ayda ciddi yükseliş yaşandığı gözlendi.

7 AYLIK GİDER 59.5 MİLYAR TL

Merkezi bütçede cari transferler altında yer alan toplam KKM gideri de yılın ilk yedi ayında 59.5 milyar TL'ye ulaştı. KKM'nin merkezi bütçeye maliyeti geçtiğimiz yıl 92.5 milyar TL olmuştu.

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Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kur korumalı mevduat giderinde rekor - Son Dakika
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