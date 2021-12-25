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Kur korumalı mevduat hesaplarından stopaj alınmamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de - Son Dakika

Kur korumalı mevduat hesaplarından stopaj alınmamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de

25.12.2021 10:10
Kur korumalı mevduat hesaplarından stopaj alınmamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de

Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında sıfır stopaj uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında sıfır stopaj uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, kur korumalı Türk lirası vadeli hesaplar ile döviz hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplardan elde edilen gelirlerde stopaj sıfırlandı.

Sıfır stopaj oranı, kur korumalı mevduat sisteminin yürürlüğe alındığı tarih olan 21 Aralık'tan itibaren sistem kapsamında açılan tüm hesapları kapsıyor.

Karar, gerçek kişi tasarruf sahipleri için stopaj nihai vergileme olacağından, yatırımlarını bu sistemde değerlendiren gerçek kişiler açısından bu hesaplardan elde edilen gelirlerin vergisiz olacağı anlamına geliyor.

Karar kapsamında, yüzde sıfır stopaj uygulamasından kur korumalı sistem kapsamında açılan katılma hesapları da yararlanacak. Döviz birikimlerini dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çeviren veya Türk lirası birikimlerini bu sisteme yönlendiren tasarruf sahipleri de katılma hesaplarından elde ettikleri gelirleri için vergi avantajı elde edecek.

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cumhurbaşkanı, Gazete, Döviz, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kur korumalı mevduat hesaplarından stopaj alınmamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kur korumalı mevduat hesaplarından stopaj alınmamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de - Son Dakika
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