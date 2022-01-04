Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, kur korumalı mevduata ilişkin son rakamları açıkladı. Sisteme ilginin yüksek olduğunu belirten Bakan Nebati, kur korumalı mevduatın 84 milyar lirayı aştığını söyledi.

Bakan Nebati, "Uygulamanın henüz başlarında olmamıza rağmen vatandaşların kur korumalı TL vadeli mevduat/katılım fonuna ilgisinin yüksek olduğu görülmektedir. Bankalardan temin edilen geçici son verilere göre, bankacılık sektöründe 84,05 milyar lira kur korumalı mevduat/katılım fonu bakiyesi bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONU AZALTACAĞIZ"

Bakan Nebati, beklentileri iyi yönlendirmenin döviz kuru üzerindeki etkisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'ta açıkladığı önlem paketinden sonra gördüklerini belirterek, "Döviz kurunun enflasyon üzerindeki geçişkenliği hepinizin malumudur. Bu sistemde, beklentileri iyi yöneterek ve Türk Lirası'nın cazibesini artırıcı yeni kur korumalı mevduat hesabı gibi enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"DÖVİZ KURU HEDEFİMİZ YOK"

2022'ye ilişkin enflasyon, kur, politika faizi ve büyüme beklentilerine değinen Bakan Nebati, "Döviz kurları serbest piyasada belirlenmektedir. Bu sebeple herhangi bir döviz kuru hedefimiz bulunmuyor ancak finansal piyasalarda ekonominin temelleri ile uyumlu olmayan hareketlere seyirci kalmadık. Finansal piyasalardaki hareketlere yönelik alınan tedbirlerin etkisini 2022 yılında daha net göreceğiz. 2022 yılı için daha dengeli bir büyüme performansı ve artan istihdama ek olarak güçlü ihracat ve turizmin olumlu katkısıyla cari dengedeki olumlu görünümün sürmesini öngörüyoruz." dedi.

"KURDA İSTİKRARLI BİR SEYİR OLUŞMASINI BEKLİYORUZ"

Döviz kurlarında son dönemde yaşanan artışa da değinen Nebati, "Açıkladığımız aksiyon adımlarının etkisiyle bu geçiş sürecinde gerçekleşen dalgalanmaların zaman içinde azalmasını ve kurda istikrarlı bir seyir oluşmasını bekliyoruz" diye konuştu.