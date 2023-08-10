Kur korumalı mevduattan yeni rekor! Vatandaşın 1 haftada yatırdığı para dudak uçuklattı - Son Dakika
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Kur korumalı mevduattan yeni rekor! Vatandaşın 1 haftada yatırdığı para dudak uçuklattı

10.08.2023 17:19

Kur korumalı mevduat hesapları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. KKM hesapları 4 Ağustos haftasında 150 milyar dolar artarken, bu haftalık olarak en hızlı yükseliş oldu. KKM toplamı ise 3 trilyon 282 milyar liraya ulaşarak rekor tazeledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 4 Ağustos haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Söz konusu haftada kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında tüm zamanların en yüksek artışı gerçekleşti. Bir haftada 150 milyar lira artan KKM hesapları, 3 trilyon 282 milyar liraya ulaşarak yeni rekor kırdı.

30 HAFTA ÜST ÜSTE YÜKSELDİ

Son verilerle beraber 30 hafta üst üste KKM hesaplarında yükseliş yaşandı. Söz konusu 30 haftada hesaplarda 1 trilyon 912 milyar 361 milyon liralık artış yaşandı.

ZORUNLU KARŞILIK DÜZENLEMESİNE RAĞMEN ARTIYOR

KKM'de zorunlu karşılık oranı 21 Temmuz'da yüzde 15'e çıkarılmıştı. Daha önce zorunlu karşılık oranı yüzde 8 olarak uygulanıyordu. Ancak zorunlu karşılık düzenlemesine karşın KKM hesaplarına girişin devam ettiği görülüyor.

KKM'de 2023 yılında haftalık değişim şöyle:

Kur korumalı mevduattan yeni rekor! Vatandaşın 1 haftada yatırdığı para dudak uçuklattı
YORUMLAR (1)
  • Vatan Sever: ohh iyi iyi. Fakir fukara en çok bunların döneminde yerlerde ezildi. Fakir fukara alın terini ülkenin geleceğini hep zenginlere faiz olarak ödedi. Maşallah nazar değmesin bizim halkımıza da bu yaraşır ve bu düzen devam etsin istiyorlar. Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kur korumalı mevduattan yeni rekor! Vatandaşın 1 haftada yatırdığı para dudak uçuklattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kur korumalı mevduattan yeni rekor! Vatandaşın 1 haftada yatırdığı para dudak uçuklattı - Son Dakika
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