Resmi Gazete'de yayınlandı: Kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarının süresi 1 yıl uzatıldı - Son Dakika
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Resmi Gazete'de yayınlandı: Kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarının süresi 1 yıl uzatıldı

17.12.2022 09:18

Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarının süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı. Buna göre 2023 sonuna kadar açılan hesaplar kur korumalı mevduat desteklerinden yararlanabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlanan 17 Aralık 2022 tarihli kararla, kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarının süresi 1 yıl uzatıldı.

31 ARALIK 2023'E KADAR AÇILAN HESAPLAR DA YARARLANACAK

Mevduat ve katılma hesaplarının kur artışına karşı desteklenmesine ilişkin kararda yapılan değişikliğe göre, 31 Aralık 2023 tarihine kadar açılan hesaplar da kur korumalı mevduat desteklerinden yararlanabilecek.

Resmi Gazete'de yayınlandı! Kur korumalı mevduatta yeni uygulama yürürlükte

BİR HAFTADA 981 MİLYON LİRA ARTTI

Kur korumalı mevduat hesapları geçen hafta, 981 milyon lira artışla 1 trilyon 473 milyar 460 milyon liradan 1 trilyon 474 milyar 441 milyon liraya yükseldi.

KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİ NEDİR?

TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesini engellemek için hükümet Aralık 2021'de kur korumalı mevduat sistemini başlatmıştı. Sistem, dövizdeki yükselişlerde KKM katılımcılarına farkın TL olarak Hazine veya MB tarafından ödenmesini esas alıyor.

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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Resmi Gazete'de yayınlandı: Kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarının süresi 1 yıl uzatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayınlandı: Kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarının süresi 1 yıl uzatıldı - Son Dakika
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