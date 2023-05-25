Kura ile sahibi olduğu Togg'u satışa çıkardı, biçtiği fiyat görenleri hayrete düşürdü - Son Dakika
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Kura ile sahibi olduğu Togg'u satışa çıkardı, biçtiği fiyat görenleri hayrete düşürdü

25.05.2023 15:24

Bir vatandaş, kurada kendisine çıkan yerli otomobil Togg'u ilan sitelerinden birinde satışa sundu. Sıfırı 953 bin TL'den başlayan ikinci el Togg için 3,5 milyon lira değer biçildi.

Yerli otomobil Togg'un kura ile belirlenen ilk sahipleri Nisan ayında belirlenirken, T10X modelinde teslimler ay başından itibaren başladı. Togg'un fiyatı V1 RWD standart menzil için 953 bin TL, V2 RWD standart menzil için 1 milyon 55 bin TL ve V2 RWD uzun menzil içinse 1 milyon 215 bin TL olarak belirlenmişti.

ARACIN 2. EL PİYASASI OLUŞMAYA BAŞLADI

Togg'da teslimatların ardından, aracın ikinci el piyasası da oluşmaya başladı. Araç ilan sitesinde ikinci el olarak satışa konulan T10X modeli için oldukça fazla fiyatlar belirlendi.

Kurada kendisine çıkan Togg'u satışa çıkardı, yazdığı rakamı görenler hayret ediyor

SIFIR FİYATINDAN 4 KATI FAZLA

Sıfırı 953 bin TL'den başlayan aracın fiyatı 3 milyon 500 bin ila 4 milyon lira arasında satışa sunuldu. Söz konusu ilanların ardından Togg, kısa sürede alıcı bulurken neredeyse 4 katı fazla fiyat ise dikkat çekti.

TOGG'A ZAM YAPILACAK MI?

Togg Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş ise Togg'a zam gelip gelmeyeceğine yönelik bir soruya, "Fiyatları pazar belirler. Bu fiyatlar belirlendiğinde dalgalanmalar olursa aşağı ya da yukarıya doğru biz bunlara uyacağımızı söyledik. Şu saatte Aralık ayındaki fiyatı belirleyemeyeceğim gibi, fiyat listemiz güncel olduğu sürece fiyatları aşağı ya da yukarı adapte edebiliriz. Aynı diğer üreticilerin yaptığı gibi" yanıtını vermişti.

YORUMLAR (4)
  • Irfan Mengü: Allah belasını versin bu fırsatcıların neden 1 yıl kullanma 10 bin km sınır getirilsin Cevap Yaz 305 13 Yayından Kaldır
  • Sedat Dogan: Kanunlar çok zayıf usta elinden Alcan ondan sonra bak bakalım bul bul gibi olur Cevap Yaz 319 5 Yayından Kaldır
  • NURETTİN AVGIN: Kura ile satılan Togg için özel bir düzenleme ile 2 yıl satış yasağı getirilmeli. Yoksa ikiciel fırsatçısı ve soyguncıları daha çoook çıkar karşımıza. Cevap Yaz 350 5 Yayından Kaldır
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TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kura ile sahibi olduğu Togg'u satışa çıkardı, biçtiği fiyat görenleri hayrete düşürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kura ile sahibi olduğu Togg'u satışa çıkardı, biçtiği fiyat görenleri hayrete düşürdü - Son Dakika
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