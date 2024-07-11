Kurak bir araziye ekilen maviyemiş köyün geçim kaynağı oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Kurak bir araziye ekilen maviyemiş köyün geçim kaynağı oldu

Bilecik'te 3 yıl önce deneme amaçlı ekilen maviyemiş, şimdi köyün geçim kaynağı haline geldi. 8 dekar araziye yüzde 50 hibe desteği ile dikilen 15 bin adet maviyemişin ilk hasadı yapıldı. Kadınlar tarafından özveri ile toplanan maviyemiş, İstanbul, Trabzon ve Ankara'daki marketlere satılıyor. Her yıl ortalama 10 ton yaban mersini hasadı bekleniyor.

11.07.2024 20:34
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3 yıl önce kurak bir araziye deneme amaçlı ekildi, şimdi köyün geçim kaynağı oldu

deneme amaçlı ekildi, şimdi köyün geçim kaynağı oldu

Bilecik'te 8 dekar araziye yüzde 50 hibe desteği ile ekilen 15 bin adet maviyemişin ilk hasadı yapıldı

Kadınlar tarafından özveri ile toplanan maviyemiş (yaban mersini) İstanbul, Trabzon ve Ankara'daki marketlere satılıyor

BİLECİK - Bilecik'te 3 yıl önce kurak bir araziye deneme amaçlı ekilen maviyemiş (yaban mersini) hasadı yapılırken, 10 tonluk üretimle şimdi bir köyün geçim kaynağı oldu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Arpadere Köyünde 3 yıl önce atıl durumda olan 8 dekar araziye yüzde 50 hibe desteği ile "Maviyemiş Üretimini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında 15 bin adet maviyemiş fidanı dikildi. Projesi kapsamında deneme amaçlı 8 dekar alanda dikimi gerçekleşen 'Maviyemiş'in (yaban mersini) ilk hasadı gerçekleşti. Maviyemiş fidanı eken çiftçi Mehmet Demir ilk hasadını yaptı. Pazaryeri ilçesinde kadınlar tarafından özveri ile toplanan maviyemiş yaban mersinlerini İstanbul, Trabzon ve Ankara'daki marketlere satılıyor.

Öte yandan köy genelinde tarımsal üretimin artırılması için yapılan desteklerle her yıl ortalama 10 ton yaban mersini hasadı bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kurak bir araziye ekilen maviyemiş köyün geçim kaynağı oldu - Son Dakika

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