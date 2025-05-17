Kuraklık Şırnak\'ı Vurdu

Doğal afetlerin etkilerini yerinde tespit etmek üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesine geldiklerini ifade eden Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sahada gördükleri kadarı ile kuraklığın Şırnak'ı fevkalade etkilediğini söyledi.

Mardin'deki incelemelerinin ardından Şırnak'a gelen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, İdil'e bağlı Çığır köyünde çiftçilerle ile bir araya gelerek hem kuraklıktan etkilenen tarlaları yerinde inceledi hem de çiftçilerin sorun ve taleplerini dinledi. Çığır köyünde çiftçilerin yoğun bir ilgisi ile karşılanan TZOB Genel Başkanı Bayraktar, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Açıklamaya Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Ziraat Odası İl ve İlçe Başkanları ile çok sayıda çiftçi ve vatandaş katıldı. Bu bölgenin özellikle buğday ve arpa üretimi açısından önemli bir bölge olduğunu ifade eden Bayraktar, "Buğday üretiminin yüzde 20, arpa üretiminin yüzde 15'ni tek başına sağlıyor ve mercimek üretiminin yüzde 90'ını tek başına sağlıyor. Tabi bu ürünler açısından bu bölgedeki üretim çok önemli. Ama gördüğümüz ve edindiğimiz bilgi ve tespitlere göre bu ürünlerde yüzde 100'e varan zarar var. Dolayısı ile bu bölgede kuraklık tehlikesi ürünlerin üretimini fevkalade olumsuz etkilediği Gençler tarımdan uzaklaştı. Tarımda yaş ortalaması 59'a geldi. Önümüzdeki yıl bu 60'a gelecek. Artık gençlerimizi tarımda tutamıyoruz. 18-32 yaş arasındaki gençlerimizin oranı yüzde 5'lere kadar düşecektir" dedi.

"Afetleri yaşıyorsak en şiddetlisini yaşıyoruz"

Türkiye'de yaşanan afetlerin tarihin en büyük afetleri olduğunu belirten Bayraktar, "Geçen yıl bin 257 afet görmüşüz. 2025'e de hızlı başladık ve bu afet sayısı artacak. Afet sayısının artmasından çok daha önemli olan bir şey var. Afetin şiddeti artıyor, yani en büyük tehlike bu. Kuraklık yaşıyorsak şiddetli bir kuraklık yaşıyoruz ve ürünlerimiz yüzde 100 zarar görüyor. Don olayı yaşıyorsak eksi on beş, yirmi dereceleri görüyoruz şiddetli bir don olayı yaşıyoruz ve bütün ürünlerimiz yüzde yüz oranında kaybolup gidiyor. Dolayısı ile afetin şiddeti büyük belli ki bu önümüzdeki yıllarda başta kuraklık olmak üzere bu afetler bizi yormaya devam edecek. Bunun tedbirlerini de şimdiden almamız lazım. Bizim don olayında üreticiler için istediğimiz yardımlar sizin beklediğiniz yardımların bir şekilde kuraklık afeti gören çiftçilerimize de verilmesini istiyoruz bu önemli çünkü bu da bir afet" diye konuştu. - ŞIRNAK