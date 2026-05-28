Kurban Bayramı\'nda Ayvalık\'ta Yoğunluk

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Edremit ilçelerinde yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen tatilciler, bölgedeki konaklama tesislerini ve yazlıkları doldurdu.

Tatilci akınıyla birlikte bölgedeki kara yollarında trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Özellikle Edremit ile İzmir arasındaki kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşuyor. Trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması ve kazaların önüne geçilmesi için ana kavşaklarda önlemlerini artırarak denetimleri sıklaştırdı.

İlçelerdeki kumsallar, yürüyüş yolları ve deniz kenarındaki çay bahçeleri adeta dolup taştı.

Esnafın yüzünü güldüren yoğunluğun, bayram tatili sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.