Kiralık araçlara talep patladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kiralık araçlara talep patladı

04.07.2022 09:54

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, çevresinde pek çok tatil bölgesi olan İzmir'de de araç kiralama talepleri arttı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, çevresinde pek çok tatil bölgesi olan İzmir'de de araç kiralama talepleri arttı. Araç kiralama şirketleri vatandaşların ellerini çabuk tutmasını tavsiye ederken, bir günlük araç kirası 500 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar çıkıyor.

İzmir Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Zafer Dursun, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kiralık araç taleplerini değerlendirdi. Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının artması nedeniyle vatandaşların kiralık araçlara yöneldiğini belirten Dursun, vatandaşların bir an önce rezervasyon yaptırması gerektiğini kaydetti. Araç kiralama firmaları da yurt dışından Türkiye'ye gelenlerin şu günlerde yoğunlukla araç kiraladığını, günlük araç kiralama fiyatlarının 500 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar çıktığını söyledi.

"BELKİ ARAÇ BULAMAYABİLİRSİNİZ"

İzmir Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Zafer Dursun, "Her bayram öncesi olduğu gibi bu bayram öncesinde de araç kiralamada yoğunluk var. Kurban Bayramı yaz sezonuna denk gelince yoğunluk arttı. Sıfır araç ve ikinci el araç fiyatlarının yükselmesi, insanları kiralık araca yöneltti. Kiralık araçlara çok fazla talep var. Bu günlerde bir firmayı arasanız belki araç bulamayabilirsiniz. Erken rezervasyon bu anlamda çok önemli" dedi.

"ESNAF, ARAÇ FİLOSUNU YENİLEYEMİYOR"

Vatandaşların araç kiralarken "merdiven altı" diye tabir edilen yerlere gitmemesi gerektiğini vurgulayan Dursun, şu uyarılarda bulundu: "Vatandaşların Kiralık Araç Bildirim Sistemi'ne bağlı olan yetkili yerden araç kiralamalarını tavsiye ederim. Kayıt dışı araç kiralarlarsa sorun yaşarlar. Kaza durumunda çok sayıda kişi mağdur oluyor. Bu araçların rent a car kaskoları olmadığı için aracı kiralayan kişi mağdur oluyor. Kullanıcı nedeniyle rent a car firmalarının yaşadığı mağduriyetler de vardı. Biz de sisteme bağlı olan kiralık araçlardaki trafik cezalarını kiralayanın üzerine devrettik. Eskiden bu yoktu ve firmalar çok mağdurdu. Ayrıca esnafımızın ÖTV indirim talebi var. Esnaf, araç filosunu yenileyemiyor. Bu sektör çok önemli bir sektör. Sisteme bağlı rent a car firmaları için ÖTV indirimi talep ediyoruz."

"SON DAKİKA KARAR VERİYORLAR"

Araç kiralama firması ortağı Muttalip Kartal da "Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar kiralık araçlara yöneldi. İnsanlar genelde son dakika karar veriyor ancak biz 15 gün öncesinden rezervasyonlara başladık. Şu aralar sıklıkla yurt dışından gelen müşteriler talepte bulunuyor. İşlerimiz yoğunlaştı. Bizim günlük araç fiyatlarımız 500 liradan başlıyor. Firmamızda daha çok ekonomik araçlar mevcut. Arabanın markasına, modeline göre fiyatlarımız 2 bin liraya kadar çıkıyor. Araç fiyatlarından dolayı filomuzu artıramadık. Vatandaşlar bu yüzden ellerini çabuk tutsun. Geç kalırlarsa araç bulamayabilirler" diye konuştu.

(Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri - İHA)

YORUMLAR
500
Facianın eşiğinden dönüldü: Tüp taşıyan kamyonun önce lastiği patladı sonra fren balataları alev aldı Facianın eşiğinden dönüldü: Tüp taşıyan kamyonun önce lastiği patladı sonra fren balataları alev aldı ESENYURT'TA TIP MERKEZİNDE OKSİJEN TÜPÜ PATLADI 1 İŞÇİ ÖLDÜ ESENYURT'TA TIP MERKEZİNDE OKSİJEN TÜPÜ PATLADI 1 İŞÇİ ÖLDÜ
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kiralık araçlara talep patladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 17:05:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kiralık araçlara talep patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement