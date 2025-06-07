Kurban Bayramı Tatilinde Trafik Güvenliği ve Yol Çalışmaları

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 10 Haziran Salı saat 00.00'a kadar (pazartesiyi salıya bağlayan gece) Kurumun sorumluluğu altındaki otoyollar (Yap-işlet-devret yöntemiyle işletilenler hariç) ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz yapılacak.

Kurtköy- Şile yolunun 12-15. kilometrelerinde, Ümraniye Kavşağı- Yenidoğan kavşaklarındaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkat etmeleri önem arz ediyor.

Mengen- Yeniçağa yolunun 22-23. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla Bursa istikametinde ulaşım, servis yolundan devam ediyor.

Çorum-Mecitözü- Amasya yolunun 28-35. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım, servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir- Hacıbektaş yolunun 17-18. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleşiyor.

Burdur- Antalya yolunun 95-96. kilometrelerindeki Kepezüstü mevkiinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkat etmeleri gerekiyor.

Tunceli-Kovancılar yolunun 30-32. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yusufeli-İspir yolunun 9-11. kilometrelerinde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.