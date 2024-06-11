Kurbanlık İçin Sıkı Pazarlık: 145 Bin TL mi, 147 Bin TL mi? - Son Dakika
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Ekonomi

Kurbanlık İçin Sıkı Pazarlık: 145 Bin TL mi, 147 Bin TL mi?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kurbanlık almak isteyen bir vatandaş ile besici arasında yaşanan pazarlık ilginç anlara sahne oldu. Alıcı 145 bin TL'de direnirken, besici 147 bin TL talep etti. Sonunda anlaşmaya varıldı.

11.06.2024 11:51
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kurbanlık almak isteyen vatandaş ile besici arasında sıkı pazarlık yaşandı. Besicinin 147 bin TL dediği, alıcının ise 145 bin TL'de direttiği pazarlık ilginç anlara sahne oldu. Aklının 145 bin TL'de kaldığını söyleyen alıcı, "Bildiğiniz burada savaş çıktı. En son 10-15 kişi el ele tutuştuk. Gece rüyamda bile hala, '145 bin TL olur mu?' diyordum ama 147 bin TL'ye anlaştık" dedi.

Balçık köyünde kurulan kurban pazarında besici Mehmet Demir ile alıcı Alparslan Daş sıkı bir pazarlığa girdi. Demir'in 160 bin TL değerindeki "1453" isimli danasını 145 bin TL'ye almak isteyen Alparslan Daş, çok uzun süre ısrarda bulundu. İkilinin el ele tutuşarak yaptıkları pazarlığa çevredekiler de dahil oldu. Zaman zaman pazarlığın dozu kaçsa da ortaya renkli görüntüler çıktı. Israrlara dayanamayan besici Mehmet Demir, 1453 ismini verdiği danasını 147 bin TL'den Alparslan Daş'a sattı.

"Kolumu kopardı"

İkili arasındaki pazarlık saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde Demir'in, uzun süren pazarlığın ardından ağrıyan kolunu göstererek, "Bu adam beni öldürdü. Kolumu kopardı. Sabahtan beri elimi sallıyor. Vallahi kolumu kopardı" dediği duyuldu.

"Pazarlık sünnettir"

Sıkı bir pazarlık yaşandığını söyleyen Mehmet Demir, "Pazarlığımız bitti. Allah abimizin hayrını kabul etsin. Pazarlık sünnettir. O aşamaya geldik ve abimizi kırmadık. Hayvanımızı abimize sattık" diye konuştu.

Demir, dananın 650 kilogram ağırlığında olduğunu belirterek, "147 bin liraya pazarlık yaptık, pazarlığımız bitti. Kilogram fiyatı yaklaşık olarak 200-225 TL civarına denk geliyor. Normalde belediyenin belirlediği kilogram fiyatı 260 TL ama biz abimizi kırmadık, gereken yardımda bulunduk" ifadelerini kullandı.

"Benim aklım 145 bin TL'de kaldı"

Alparslan Daş, ise "Benim aklım 145 bin TL'de kaldı. Ben 145 bin TL'de çok direttim. Bildiğiniz burada savaş çıktı. En son 10-15 kişi el ele tutuştuk. Gece rüyamda bile hala, '145 bin TL olur mu?' diyordum ama 147 bin TL'ye anlaştık. Allah razı olsun. Kendisi 160 bin TL'den 147 bin TL'ye indi. Hayvanın da maşallahı var. Her malın bir alıcısı var ama aynı değerdeki hayvana 170 bin TL'den, 180 bin TL'ye satanlar var" şeklinde konuştu.

Daimi müşterilerinin bulunduğunu kaydeden Mehmet Demir, "Alım gücü olan müşterilerimiz her sene geliyor. Bizim hayvanımız güzeldir. Bizim yaylalarımız bir başka zaten" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kurbanlık İçin Sıkı Pazarlık: 145 Bin TL mi, 147 Bin TL mi? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurbanlık İçin Sıkı Pazarlık: 145 Bin TL mi, 147 Bin TL mi? - Son Dakika
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