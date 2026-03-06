Küresel Gıda Fiyatları Şubatta Yükseldi - Son Dakika
Son Dakika

Küresel Gıda Fiyatları Şubatta Yükseldi

Küresel Gıda Fiyatları Şubatta Yükseldi
06.03.2026 17:10
FAO, gıda fiyatlarının şubatta %0,9 arttığını ve beş aylık düşüş trendinin sona erdiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, küresel gıda fiyatlarının şubat ayında tahıl, et ve bitkisel yağ fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle arttığını açıkladı.

Kurumun yayımladığı Gıda Fiyat Endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 0,9 yükselerek 125,3 puana çıktı. Böylece endekste son beş aydır süren düşüş trendi sona erdi. Buna karşın endeks, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 gerileme kaydetti.

TAHIL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

FAO'nun açıklamasında, "Buğday, bitkisel yağ ve et fiyatlarındaki artışın peynir ve şeker fiyatlarındaki düşüşü dengelemesiyle küresel gıda endeksi şubatta yüzde 0,9 yükseldi" ifadelerine yer verildi.

Tahıl Fiyat Endeksi şubatta ocak ayına göre yüzde 1,1 arttı. Bu yükselişte Avrupa ve ABD'deki don riski ile Karadeniz bölgesindeki lojistik aksaklıkların dünya buğday fiyatlarını yukarı çekmesi etkili oldu.

Pirinç fiyatları ise basmati ve Japonica türlerine yönelik talebin devam etmesi nedeniyle yüzde 0,4 ile sınırlı bir artış gösterdi.

BİTKİSEL YAĞ FİYATLARI ZİRVEYE YAKLAŞTI

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi şubatta yüzde 3,3 yükselerek Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Güneydoğu Asya'da üretimin mevsimsel olarak düşmesi ve küresel talebin artması palm yağı fiyatlarını yukarı taşırken, ABD'de biyoyakıt politikalarına ilişkin beklentiler soya yağı fiyatlarının yükselmesine yol açtı.

ET FİYATLARI ARTTI, SÜT ÜRÜNLERİ GERİLEDİ

Et Fiyat Endeksi şubatta yüzde 0,8 artış gösterdi. Özellikle koyun eti fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması ve Çin ile ABD'den gelen güçlü talebin sığır eti fiyatlarını artırması bu yükselişte etkili oldu.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi ise Avrupa Birliği'nde peynir fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yüzde 1,2 geriledi. Buna karşın önemli ihracatçı ülkelerdeki arz daralmasına rağmen güçlü talep, yağsız süt tozu, tam yağlı süt tozu ve tereyağı fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

ŞEKER FİYATLARI SON YILLARIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Şeker Fiyat Endeksi şubatta yüzde 4,1 düşerek Ekim 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüşte özellikle ABD'de beklenen rekor üretimin küresel arzın artacağı beklentisini güçlendirmesi etkili oldu.

FAO'nun yayımladığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu'na göre, 2025 yılı küresel tahıl üretim tahmini mısır ve pirinç üretimine yönelik yukarı yönlü revizyonların etkisiyle 3 milyar 29 milyon tona yükseltildi. Bu miktar bir önceki yıla göre yüzde 5,6'lık artış anlamına geliyor.

Rapora göre 2026 sezonu sonunda küresel tahıl stoklarının artması beklenirken, stok-kullanım oranının yüzde 31,9 seviyesinde kalarak güvenli aralıkta olacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA

