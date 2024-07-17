Küresel Güneş Enerjisi Kurulu Gücü 2,2 Teravata Çıkacak

Ekonomi

Küresel güneş enerjisi kurulu gücü, bu yıl sonunda ilave edilmesi beklenen 544 gigavat seviyesindeki güçle yıl sonunda 2 teravat sınırını aşarak 2,2 teravata çıkacak.

AA muhabirinin SolarPower Europe tarafından hazırlanan Güneş Enerjisi Küresel Piyasa Görünümü 2024 raporundan yaptığı derlemeye göre, küresel güneş enerjisi kurulu kapasitesi geçen yıl sonunda 1,6 teravata ulaştı.

Derneğin 2024-2028'i kapsayan Orta Vadeli Senaryosuna göre küresel güneş enerjisi kurulu gücünün 2024'te 2,2 teravat, 2025'te 2,8 teravat, 2026'da 3,5 teravat, 2027'de 4,2 teravat ve 2028'de 5,1 teravata ulaşacağı hesaplanıyor.

Geçen yıl güneş enerjisinde yapılan yatırımların etkilerinin uzun dönemde bu sektörü olumlu etkileyeceği belirtilen rapora göre, bu dönemde ilave edilen tüm yenilenebilir enerji kapasitesinin yaklaşık yüzde 80'i sadece güneş enerjisi kurulumlarından geldi.

Böylelikle, küresel güneş enerjisi kurulu gücünün bu yıl sonunda ilave edilmesi beklenen 544 gigavat güçle yıl sonunda 2 teravat sınırını aşarak 2,2 teravata çıkması bekleniyor.

Raporda ayrıca güneş enerjisinin küresel enerji dönüşümüne, diğer tüm yenilenebilir enerji kapasitesi toplamından 3 kat fazla katkı sağladığı ifade ediliyor.

Son yıllarda küresel yenilenebilir enerji kapasitesi artışında enerji krizi, politik desteklerin artması, teknolojinin ilerlemesi, verimliliğin yükselmesi ve kurulum maliyetlerinin düşmesi etkili oldu.

Kuraklıklar yenilenebilir enerjiden üretimi etkiledi

Küresel enerji talebini karşılamada önceki yıl yüzde 4,5 olan güneş enerjisi katkısı, geçen yıl yüzde 5,5'e yükseldi.

Öte yandan, küresel enerji üretimindeki yenilebilir enerji katkısı ise geçen yıl yüzde 24,7 oldu. Önceki yıl bu oran yüzde 25,4 seviyesinde bulunuyordu.

Küresel yenilenebilir enerji katkısının düşme sebebi olarak aşırı sıcaklara bağlı olarak kuraklıklar ve hidroelektrik santrallerinin elektrik üretiminde yaşadığı düşüşler etkili oldu.