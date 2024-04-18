Türkiye'deki ekonomik şartlar çok sayıda şirketin konkordato ilan etmesine ve iflas bayrağı çekmesine neden olurken, bu şirketlere 30 yıllık bir dev de eklendi. Türkiye'nin önde gelen çay markalarından Tirebolu 42 içinde bulunduğu ekonomik çıkmaz nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Konkordato talebi kabul edilen Tirebolu 42'ye 1 yıl mühlet kararı verilirken bu sürede alacaklılar icra takibi yapamayacak.
Mahkeme konkordato ilanına ilişkin şu duyuruyu yaptı; "Konkordato talebinde bulunan Tirebolu 42 Çay Gıda Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan konkordato tasdiki davası nedeniyle; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün485886-5 numaraya kayıtlı Tirebolu 42 Çay Gıda Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında İİK. 289. maddesi uyarınca 19/03/2024 tarihi saat 15:20'den itibaren 1 yıl mühlet verildi. Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu İİK. 288. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur."
Tirebolu 42 markası, Giresun merkezli bir şirket. Markadaki 42 ise 42. Alay'dan esinlenerek alınmış. Türkiye genelinde marketlerde yaygın olarak satılan Tirebolu 42'nin konkordato süresinde toparlananaması halinde iflası istenebilecek.
Son Dakika › Ekonomi › Küresel kriz onları da vurdu! Ünlü çay markası Tirebolu 42 konkordato ilan etti - Son Dakika
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