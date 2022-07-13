Küresel petrol arzı haziranda arttı - Son Dakika
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Küresel petrol arzı haziranda arttı

13.07.2022 10:58
Küresel petrol arzı haziranda arttı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin haziranda bir önceki aya göre günlük 690 bin varil artarak 99 milyon 500 bin varile ulaştığını bildirdi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin haziranda bir önceki aya göre günlük 690 bin varil artarak 99 milyon 500 bin varile ulaştığını bildirdi.

IEA'nın haziran ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"nda, üretim artışında Rusya, ABD ve Kanada'nın yüksek üretiminin etkili olduğu belirtildi.

Raporda, "Rusya'nın uluslararası yaptırımlara rağmen direnci, haziranda dünya petrol arzını destekledi ve operasyonel sorunlar ve sivil huzursuzluk nedeniyle başka yerlerdeki kesintilerin dengelenmesine yardımcı oldu." ifadesi kullanıldı.

Haziran ile aralık arasında küresel petrol üretiminin günlük 1 milyon 800 bin varil artması öngörülen raporda, OPEC+ ülkelerinde de bu dönemde günlük 380 bin varillik üretim artışı beklendiği kaydedildi.

Aynı dönemde OPEC+ dışı ülkelerdeki üretimde günlük 1 milyon 400 varil artış yaşanacağı tahmin edilen raporda, Libya, Kazakistan ve Körfez ülkelerindeki üretim artışının Rusya kaynaklı azalışı dengeleyeceği öngörüldü.

OPEC'in günlük üretimi 180 bin varil arttı

Rapora göre, OPEC ham petrol üretimi haziranda bir önceki aya göre 180 bin varil artarak günlük 28 milyon 740 bin varile yükseldi.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 380 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük 34 milyon 120 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde bir önceki aya göre yaklaşık günlük 500 bin varil artışla 65 milyon 340 bin varil oldu.

Buna göre, küresel petrol üretimi haziranda günlük 690 bin varil artarak yaklaşık 99 milyon 500 bin varile ulaştı.

Küresel petrol talebi

IEA, yüksek fiyatlar ve kötüleşen ekonomik ortamın petrolü olumsuz etkilemeye başladığını belirterek küresel petrol talebini aşağı yönlü revize etti.

IEA, bu yılki küresel petrol talebinin yaklaşık 99 milyon 200 bin varil seviyesinde olacağını öngördü. Bu rakam geçen yılın günlük 1 milyon 700 bin varil altında seyrederken, gelecek yıl bunun 2 milyon 200 bin varillik bir büyümeye dönüşmesi bekleniyor.

Petrol talebinde bu yıl günlük 36 milyon 572 bin varille Asya Pasifik Bölgesi'nin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 30 milyon 935 bin varille Amerika kıtası ve 14 milyon 218 bin varille Avrupa'nın izleyeceği tahmin ediliyor.

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Kaynak: AA

Rusya, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel petrol arzı haziranda arttı - Son Dakika

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