Küresel piyasalar ABD enflasyon verisine odaklandı - Son Dakika
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Küresel piyasalar ABD enflasyon verisine odaklandı

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Küresel piyasalar, teknoloji hisselerindeki yükselişler ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin devam etmesiyle pozitif seyrederken, gözler ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Küresel piyasalar, teknoloji hisselerindeki yükselişler ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin devam etmesiyle pozitif seyrederken, gözler ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Teknoloji hisselerinde geçen hafta görülen düşüşlerin bu hafta yerini yükselişlere bırakması küresel piyasalardaki risk iştahını destekliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı ihtimalini düşük gördüğünü ve yeni bir askeri harekata gerek olmadığını açıklaması da petrol fiyatlarında düşüşlerin devam etmesini sağlarken, bu durum piyasalardaki risk algısını azaltıyor.

Söz konusu gelişmelerle ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 azalışla 91,5 dolara indi.

Bu gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip ediliyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ülkede istihdam ve büyümenin oldukça istikrarlı olduğunu, enflasyon konusunda ise "başarısızlıkla yüzleşmek zorunda olduklarını" belirtti.

Goolsbee, hizmet sektöründe enflasyonun yükselmeye başladığını ifade etti. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin de enflasyon konusundaki risklere işaret etti. Barkin, para politikasının yönünün açık olduğunu, ancak politika belirlerken dikkatli ilerlemeleri gerektiğini vurguladı.

Barkin, iş gücü piyasasına yönelik ise işten çıkarmaların sınırlı kalmaya devam ettiğini söyledi. Diğer taraftan ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisi piyasaların odağında bulunacak. ABD'nin ekim ayı enflasyon verisinin ülkede açıklanan güçlü istihdam rakamlarının ardından Fed'in aralık ayı faiz kararına yönelik beklentilerin şekillenmesinde önemli olması bekleniyor.

Söz konusu veri öncesinde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay seyirle yüzde 4,87'de, dolar endeksi de yatay seyirle 101,6 seviyesinde seyrederken, altının onsu yüzde 0,6 azalışla 4 bin 114 dolarda seyrediyor.

Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini belirtti. Mevcut durumda Fed'in para politikasını daha da sıkılaştıracağına ilişkin beklentilerin gücünü koruması altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

New York borsası pozitif seyretti

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında dün pozitif bir seyir izlendi. ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 2,4, Microsoft'un hisseleri yüzde 2,8, Alphabet'in hisseleri yaklaşık yüzde 1, Amazon'un hisseleri yüzde 3 ve Meta'nın hisseleri yüzde 5,1 değer kazandı.

Elon Musk'ın şirketleri Tesla ve SpaceX'in hisseleri de yüzde 6'ya yakın artışlarla geçen haftaki kayıplarının bir kısmını telafi etti. Çip şirketlerinden AMD'nin hisseleri yüzde 13,3, Broadcom'un hisseleri yüzde 8,8, Micron'un hisseleri yüzde 6,3 ve Intel'in hisseleri yüzde 5,5 yükseldi.

Öte yandan, casusluk iddialarına ilişkin soruşturma kararı sonrası Nvidia hisselerindeki düşüş dikkati çekti. Nvidia, şirketin kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatacağını duyurmuştu. Söz konusu gelişmeyle yoğun satış baskısı altında kalan Nvidia'nın hisseleri yüzde 4,3 değer kaybetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) New York Şubesi, ekim ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Buna göre, ABD'de tüketicilerin kısa, orta ve uzun vadeli enflasyon beklentileri ekimde değişmeyerek sırasıyla yüzde 3,9, yüzde 3,3 ve yüzde 3 seviyelerinde kaldı.

ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne karışık seyirle başladı.

Avrupa borsaları pozitif seyretti

Avrupa borsaları, teknoloji hisselerindeki yükselişlerin diğer sektörlere de yayılması ve şirketlerin açıkladığı bilançoların beklentilerden iyi gelmesiyle günü pozitif tamamladı.

Öte yandan Avro Grubu Başkanı Kiryakos Pierrakakis, Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanlığı için İspanya ve Hollanda'nın adaylarının toplantıda tanıtılacağını belirterek seçim sürecinin liderler düzeyinde siyasi uzlaşıyla yürütülmesini ve yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini söyledi.

Makroekonomik veri tarafında Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, kasım ayında 0,3 puanlık düşüşle piyasa beklentilerinin altında azalarak 2,4 puana geriledi.

Söz konusu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,73, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,02, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,16 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 2,69 değer kazandı. İtalya merkezli bankacılık grubu UniCredit'in üçüncü çeyreğe yönelik beklentileri aşan karı ve geliri, ülke borsasına pozitif yansıdı. Şirketin hisseleri yüzde 6,3 yükseldi.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, güne pozitif başladı.

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişler Asya piyasalarında da risk iştahının artmasını sağladı.

Güney Koreli teknoloji şirketleri SK Hynix'in hisseleri yüzde 6,5, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 4,5, LG Innotek'in hisseleri yüzde 4,5 yükseldi. Japon teknoloji şirketleri Kioxia'nın hisseleri yüzde 7,5 ve Murata'nın hisseleri yüzde 6 arttı.

Öte yandan Çin'de ekim ayına ilişkin ihracat yıllık bazda yüzde 35,2 ile beklentilerin altında, ithalat ise yüzde 41,6 ile beklentilerin üzerinde arttı. Eylül ayına göre ihracatın artış hızının yavaşladığı, ithalattaki artışın ise hızlandığı görüldü. Ülkede eylülde 133,5 milyar dolar olan dış ticaret fazlası ekimde 105,3 milyar dolara geriledi. Beklentiler ülkede ekimde dış ticaret fazlasının 125,8 milyar dolar olması yönündeydi.

Çin'in dış ticaret fazlasındaki daralmada yuanın dolar karşısındaki güçlü seyri etkili oldu. Petrol ithalatındaki yükseliş Çin'in ithalatını artıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Ülkede, ihracatın hala güçlü olması politika yapıcıların ülkenin yıllık yüzde 4,5–5 düzeyindeki büyüme hedefine ulaşmak için ılımlı seviyedeki ekonomik destek politikalarını sürdürmesini sağlıyor.

İhracattaki artışın büyük bir kısmı, yapay zeka ve teknoloji ürünlerine yönelik güçlü talepten kaynaklanıyor. Ancak küresel ölçekte yapay zeka altyapısının geliştirilmesinde yaşanabilecek herhangi bir yavaşlamanın Çinli ihracatçıların kar marjlarını daraltabileceği tahmin ediliyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,3 yükseldi.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2 değer kazanarak 11.712,67 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,64 değer kazandı.

Dolar/TL dün günü yatay seyirle 50,1797'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 50,2306'dan işlem görüyor.

ABD'li teknoloji devi Apple, yeni nesil içerik üreticilerini, yenilikçi girişimcileri ve üreticileri desteklemek ve Türkiye'nin uluslararası uygulama geliştirme alanında önde gelen merkezlerden biri haline gelmesine yardımcı olmak için Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "17 Eylül'den beri gündemimizde olan fon meselesini açıkladığımız yol haritası çerçevesinde adım adım hal yoluna koyuyoruz." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretiminin, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.900 puanın direnç, 11.600 ve 11.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler ve gelişmeler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı sanayi üretimi

16.30 ABD, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Kaynak: AA
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