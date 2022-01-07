Küresel piyasalar, ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen duruşu sonrası artan oynaklık yavaş yavaş durulurken, bugün gözler başta ABD'de tarım dışı istihdam olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Çarşamba günkü şahin Fed tutanakları sonrası dün de düşüş eğiliminde hareket eden New York borsası, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleriyle kapanışa doğru kayıplarını kısmen de olsa telafi etti.

St Louis Fed Başkanı James Bullard, faiz artışının mart ayındaki toplantıda yapılabileceğini ifade ederken, daha önce 2022'de üç faiz artışının gerektiğini belirtmesine karşın daha az faiz artışının da yeterli olabileceğini vurguladı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise bilançolarını küçültme konusuyla varlık alımlarının tamamen farklı olduğunu kaydederek, Fed'in bilançoya ilişkin adımlarını faiz artışı sonrasına bırakmasının daha doğru olacağını düşündüğünü vurguladı.

Analistler, Fed'in faiz artışlarıyla birlikte bilançosunu daraltmaya aynı anda başlayabileceği ihtimalinin piyasalarda belirsizliği artırdığını belirterek, konuya ilişkin açıklamaların oynaklığın azalmasında etkili olduğunu kaydetti.

Hafta başından bu yana Fed'in faiz artışına ilişkin beklentilerin değişmeye devam ettiğini kaydeden analistler, piyasalarda bugünkü istihdam verileri öncesinde yüzde 80 ihtimalle martta 20 baz puanlık bir faiz artışı yapılacağının fiyatlandığını dile getirdi.

Analistler, bugün yayımlanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin, Fed'in para politikasına etkisi sebebiyle öne çıktığını bildirirken, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Söz konusu fiyatlamalar hafta başından bu yana tahvil piyasasında etkili olan satışları desteklerken, dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi Nisan 2021'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,75'e çıkmasının ardından yüzde 1,72 seviyesinde dengelendi.

Şahinleşen Fed'in baskıladığı altının ons fiyatı ise iki günlük düşüş eğiliminin ardından analistlerin önemli destek olarak vurguladığı 1.790 doların hemen üzerinde işlem görüyor.

Dün, New York borsasında kayıplar sürse de tepki alımlarıyla kayıpların kısmen telafi edildiği görülürken, S&P 500 endeksi yüzde 0,10, Dow Jones endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Yeni günün açılışında ise ABD'de endeks vadeli işlem kontratları alıcılı seyrediyor.

Avrupa'da pay piyasaları dün ABD borsasına paralel satış ağırlıklı bir seyir izlerken, devam eden yoğun veri gündemi de yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor.

Açıklanan makroekonomik verilere göre dün, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 5,1 artışla beklentileri aşarken, bugün Almanya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde TÜFE verileri takip edilecek.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,35, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,72 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,8 değer kaybetti. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlerde ise pozitif seyrediyor.

Asya'da piyasalar güne alıcılı başlasa da ilerleyen saatlerde Japonya negatif ayrıştı.

Bugün açıklanan makroekonomik verilere göre Japonya'da Tokyo TÜFE yıllık yüzde 0,8 artışla beklentileri geride bıraktı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,30, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,37 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,03 yükseldi.

Yurt içinde, dün yüzde 0,11 değer kazanan BIST 100 endeksi, yükseliş eğilimini üst üste dördüncü güne taşıyarak günü 2.007,55 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün günü yüzde 1,29 artışla 13,8380'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,80 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde TÜFE ve ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.960 ve 1.930 seviyelerinin destek, 2.050 puanın direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, kasım ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı perakende satışlar

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı TÜFE ve tüketici güven endeksi

16.30 ABD, aralık ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar

17.30 Türkiye, aralık ayı Hazine nakit gerçekleşmeleri