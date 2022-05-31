Küresel piyasalar, enflasyon ve büyüme endişelerinin azalması ile pozitif seyrediyor - Son Dakika
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Küresel piyasalar, enflasyon ve büyüme endişelerinin azalması ile pozitif seyrediyor

31.05.2022 08:43
Küresel piyasalar, enflasyon ve büyüme endişelerinin azalması ile pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda, enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin azalması ile pozitif bir seyir izlenirken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesine ilişkin haber akışının yanı sıra yurt içinde büyüme, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici...

Küresel piyasalarda, enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin azalması ile pozitif bir seyir izlenirken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesine ilişkin haber akışının yanı sıra yurt içinde büyüme, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi verileri izlenecek.

Geçen hafta ABD'de açıklanan veriler ülkede enflasyonist baskıların azaldığına işaret ederken, Fed toplantı tutanakları da faiz artırımlarında esnek davranılarak gerekirse eylül ayında beklemeye geçilebileceği şeklinde yorumlandı. Bu durum küresel çapta büyüme odaklı kaygıların arka plana atılmasını beraberinde getirirken, Çin'de vaka sayılarının azalması ve atılan normalleşme adımları da risk iştahını destekledi.

New York borsasında dün tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, yatırımcıların riskli varlıklara yönelimi ile dolar endeksi aşağı yönlü seyrine devam etti. Dün 101,3 ile 25 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gören dolar endeksi, bugün 101,6'ya yükseldi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise Fed'in yarın başlayacağı bilanço küçültme öncesinde etkili olan satışlarla yüzde 2,74 seviyelerinden yükselişe geçerek yüzde 2,85'in üzerini gördü.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'dan ithal edilen petrol miktarını yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 90 azaltma konusunda uzlaşırken, yaptırım paketi kapsamında Rusya'nın en büyük bankalarından Sberbank'ın para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılacağı duyuruldu. Makroekonomi veri tarafında ise dün Almanya'da nisanda yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, petrol ve gaz fiyatlarındaki son artışla mayısta yüzde 7,9 ile 1974'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin belirsizlik ve yüksek enflasyonun sürdüğüne işaret eden gelişmelere karşın, dün Avrupa borsalarında iyimserliğin hakim olduğu görüldü. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,79, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 yükseldi. Avro/dolar paritesi de dün 1,0789 ile 25 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün 1,0750'de dengelendi.

Bugün Avro Bölgesi'nde, mayıs ayı enflasyon verileri açıklanacak. Önceki ay yüzde 7,4 açıklanan verinin, bu ay yüzde 7,7'ye yükselerek rekor tazelemesi bekleniyor.

Asya tarafında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki düşüşün sürmesi ile Şanghay'da salgın tedbirlerinin 1 Haziran'dan itibaren kaldırılacağı duyuruldu. Makroekonomik veri akışının da yoğun olduğu gözlenirken, Çin'de mayıs ayında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,6 ve hizmet sektörü PMI 47,8'e yükselse de, her iki sektörde de daralmanın sürdüğüne işaret etti. Japonya'da ise işsizlik oranı nisanda yüzde 2,5'e gerilerken, sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,3 ile beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti. Olumsuz makroekonomik veri akışı ve Çin'de normalleşme adımları ile pay piyasaları tarafında karışık bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 yükseldi, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 3,62 değer kazancıyla 2.527,15 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1 artışla 16,3847'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 16,3780'den işlem görüyor.

Analistler, enflasyon ve büyüme endişelerinin geri plana atılması ve Çin'de vaka sayılarındaki düşüşün küresel pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Bugün ABD Başkanı Joe Biden ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın görüşmesine ilişkin haber akışının izleneceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde büyüme, yurt dışında ABD'de tüketici güven endeksi ve Avro Bölgesi'nde enflasyonun öne çıktığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.390 puanın destek, 2.550 ve tarihi zirvesi olan 2.562 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 7,2 artmasını öngörüyor. Ekonomistlerin 2022'nin tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, 1. çeyrek büyüme

10.55 Almanya, mayıs ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı TÜFE

17.00 ABD, mayıs ayı tüketici güven endeksi

17.30 ABD, mayıs ayı Dallas Fed imalat endeksi

20.15 Biden ile Powell'ın görüşmesi

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Jerome Powell, Enflasyon, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar, enflasyon ve büyüme endişelerinin azalması ile pozitif seyrediyor - Son Dakika


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