Küresel piyasalar karışık seyrediyor - Son Dakika

Küresel piyasalarda, merkez bankalarının arka arkaya açıklanan faiz kararları ve yeniden yükselişe geçen petrol fiyatlarının etkisi ile karışık bir seyir izlenirken, bugün Rusya Merkez Bankası'nın faiz kararının yanı sıra yoğun veri gündemi takip edilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde güçlenen enflasyonist baskılar karşısında sıkı para politikalarına geçişi hızlanan merkez bankaları, Rusya- Ukrayna savaşının ekonomik etkilerine rağmen faiz artırımlarına devam etti. Tarihi yüksek seviyelerde bulunan enflasyon karşısında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım hızı her ne kadar "güvercin" bulunsa da sözle yönlendirme ve ortaya konulan projeksiyonlar "şahin" olarak değerlendirildi.

Fed'in ardından dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) da arka arkaya 3'üncü toplantısında faizlerde 25 baz puanlık artırıma gitti. BoE'nin kararı ile İngiltere'de faiz oranları yüzde 0,75 ile salgın öncesi seviyelere geri döndü.

Bugün kararlarını açıklayan ve yıllardır hedefin altında seyreden enflasyonla mücadele eden Japonya Merkez Bankası (BoJ) ise emsallerinin aksine destekleyici para politikasını sürdürdü. Karar metninde, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin dikkat gerektirdiği ve son derece yüksek belirsizlikler içerdiği uyarısında bulunulurken, "Enflasyon beklentilerinde ılımlı artış mevcut. Bu kapsamda Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) yıllık değişim oranı, şu an için pozitif bölgede net bir şekilde artacak." ifadeleri kullanıldı.

Yoğunlaşan merkez bankaları takvimi nedeniyle yatırımcı fiyatlamalarında Rusya-Ukrayna savaşına yönelik gelişmeler arka planda kalmış gibi görünse de belirsizliklerin sürmesi riskleri gündemde tutuyor. Dün, pay piyasalarında iki ülke arasındaki müzakerelerin beklenildiği kadar iyi gitmediği sinyalinin alınması ile karışık bir seyir izlenirken, Rusya'nın 117 milyon dolarlık vadesi gelen tahvil ödemesini yapması alımları destekledi.

Brent petrolün varil fiyatı, artan jeopolitik risklerin arz yönlü endişeleri beraberinde getirmesi ile dün yüzde 8,4 artış kaydetmesinin ardından bugün de yükselişini sürdürdü ve 106,5 dolar seviyelerine çıktı.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında güne düşüşle başlayan endeksler, kapanışa yakın yükselişe geçti. Dow Jones ve S&P 500 endeksinde yüzde 1,23'lük, Nasdaq endeksinde yüzde 1,33'lük artış kaydedildi. Dün makroekonomik veri akışının da yoğun olduğu ABD'de, haftalık işsizlik başvuruları 214 binle beklentilerin altında kaldı. Ülkede sanayi üretimi ise şubatta tahminlere paralel aylık yüzde 0,5 arttı. Açıklanan verilerin ardından dolar endeksi dün 97,7 ile bir haftanın en düşük seviyesine gerilerken bugün 98,1 seviyelerinde dengelendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi hafta başında gördüğü 3 yılın zirvesine yakın seviyelerden dün yüzde 2,17'ye gerilemesinin ardından bugün yatay seyrediyor. ABD endeks vadeli kontratlarında ise yeni günün düşüşle başladığı görülüyor.

Avrupa tarafında dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde şubat ayında enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yıllık bazda yüzde 5,9 ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Verinin ardından enflasyonda tepe noktasının henüz görülmediği ve hızlı yükselişin gelecek dönemde de süreceği beklentileri güçlenirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde Rusya-Ukrayna savaşının sonuçlarına esnek bir şekilde yanıt verebileceklerini ve yeni araçlar tasarlayabileceklerini söyledi.

Bu gelişmelerle dün karışık bir seyir izlenen Avrupa borsalarında, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,28 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 yükselirken Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,36 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,62 geriledi. Avro/dolar paritesi dün 1,1139 ile iki haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 1,1080 seviyelerine geriledi. Avrupa endeks vadeli kontratları ise yeni güne negatif başladı.

Asya borsalarında yeniden yükselen petrol fiyatları ve Rusya-Ukrayna müzakerelerine yönelik iyimserliğin azalması ile yeni günün karışık seyirle başladığı ve oynaklığın arttığı görülüyor. BoJ kararlarının ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 artış kaydederken, son 2 günde hızlı yükselen Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2'ye yakın düşüşle seyrediyor.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da alışların güçlenmesiyle yüzde 2,14 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 2.133,59 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,4 artışla 14,7018'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,7330'dan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te bırakırken, karar metninde, çatışmaya dönüşen jeopolitik risklerin enflasyondaki yükselişe katkısı vurgulandı. Cari işlemler dengesinin 2022'de fazla vereceği yönündeki yönlendirmesinde de değişikliğe giden banka, kalıcı liralaşma stratejisini "güçlendirilmiş" ile genişletti.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarına yönelik belirsizliklerin azalmasının pay piyasalarını desteklediğini, buna karşın Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve bu kapsamda petrol fiyatlarındaki yükselişin risk iştahını azalttığını söyledi.

Bugün Rusya Merkez Bankası'nın faiz kararının yakından takip edileceğini aktaran analistler, veri tarafında ise yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi ve ABD'de 2. el konut satışlarının öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.170 puanın direnç, 2.090 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Rusya Merkez Bankası, Ukrayna savaşının başlamasının ardından, 28 Şubat'ta politika faizini olağanüstü toplantıyla yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkarmıştı. Bankanın faiz oranlarını değiştirmesi beklenmezken, karar metninde yapacağı yönlendirmeler ve farklı araçların devreye alınıp alınmayacağı kritik olacak.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı uluslararası yatırım pozisyonu

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı dış ticaret dengesi

13.30 Rusya, Merkez Bankası faiz kararı

17.00 ABD, şubat ayı 2. el konut satışları

17.00 ABD, şubat ayı öncü göstergeler endeksi