Küresel piyasalarda, önemli merkez bankalarının ilk faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerle negatif bir seyir izlenirken, düşük risk iştahının Asya pay piyasalarında da etkili olduğu görülüyor.
Analistler, bugün ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydederek, ayrıca yoğun makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin de piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen bugün, iki ülke ilişkilerinin gelişimi kapsamında gerçekleştireceği üst düzey temaslar için Çin'e gideceğini hatırlatan analistler, bu görüşmelerden çıkacak sonuçların piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.
Öte yandan, bugün, dünyanın önemli çip üreticilerinin bulunduğu Tayvan'da 7,4 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından, bazı bölgelerde üretimin durduğu ve bu durumun otomotiv, teknoloji ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren şirketler üzerinde baskı oluşturduğuna yönelik haber akışı gündemin odağında bulunuyor.
Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da hizmet sektörü PMI martta 54,1 ile beklentilerin altında kaldı. Çin'de ise Caixin hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksine (PMI) martta 52,7'ye yükselerek art arda 15 ay genişleme kaydetti.
Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 1'e yakın azalışla 39.451 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 düşüşle 2.706 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 151 bandında seyrediyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 primle açılışın hemen üzerinde 74.036 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 3.066 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,4 azalışla 16.686 puandan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › Küresel Piyasalarda Belirsizlikler ve Düşük Risk İştahı Etkili - Son Dakika
Adana'nın Kozan ilçesinde buğday hasadı öncesi biçerdöverlerin bakımı yapılıyor. Biçerdöver sahipleri, bilyelerin ve yangın tüpünün önemine dikkat çekerek, bilinçli bir hasat yapılması gerektiğini vurguladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında yıllık yüzde 68,50, aylık yüzde 3,16 artış gösterdi. Giyim ve ayakkabı en az artış gösteren grup olurken, eğitim en yüksek artışı kaydetti. Alkollü içecekler ve tütün ise azalış gösteren grup oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık yüzde 51,47 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 68,50, aylık yüzde 3,16 artış gösterdi. Giyim ve ayakkabı en az artış gösteren grup olurken, eğitim en yüksek artışı kaydetti. Alkollü içecekler ve tütün ise azalan grup oldu. Yİ-ÜFE ise imalat ürünlerinde yıllık yüzde 58,92 artış gösterdi.
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olarak 1937'de kuruldu ve 87 yıldır ülke ekonomisine katma değer sağlamaktadır. KARDEMİR, Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 27. sırada yer almakta ve yıllık 3,5 milyon ton sıvı çelik üretimi hedeflemektedir. Ayrıca, KARDEMİR'in Türkiye'ye demir çelik sektöründe yeni ufuklar açmayı planlayan bir mektep olduğu belirtilmektedir.
Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Kalyon Güneş Enerjisi Santrali SCADA Merkezi, 3,5 milyondan fazla panelin güneş enerjisinden elektrik üretim verilerini anlık takip ediyor. Fütürist tasarımıyla dikkat çeken merkez, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan karşılanması hedefine katkı sağlıyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da 1 Haziran 2006 ve 29 Şubat 2024 tarihleri arasında 413 bin 279 TARSİM poliçesinin düzenlendiğini; 1,1 milyar TL devlet sigorta prim desteği sağlandığını ve 914,7 milyon TL hasar tazminatı ödendiğini açıkladı. Yumaklı, tarım sigortası yaptırmayan çiftçilerin de İl Acil Destek Ödeneği kapsamında zararlarının tazmini imkanının bulunduğunu bildirdi.
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