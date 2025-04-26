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Ekonomi

Telefon fiyatlarında büyük zam yolda

Telefon fiyatlarında büyük zam yolda

Küresel ticaret savaşlarının etkisiyle ABD'li işletmeler telefon fiyatlarına önemli bir artış yapmaya hazırlanıyor. Büyük telefon operatörlerinin, akıllı telefonların yüksek maliyetlerini tüketicilere yansıtabileceği aktarıldı.

26.04.2025 09:45
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ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerindeki yumuşama telefon üreticilerinde kısmen rahatlamaya neden olsa da büyük telefon operatörleri akıllı telefonların yüksek maliyetlerini tüketicilerin kucağına bırakmaya hazır görünüyor.

Trump bu ayın başlarında akıllı telefonları ve diğer bazı elektronik cihazları karşılıklı gümrük vergilerinden muaf tutmuş, ancak Çin'e uygulanan %20'lik fentanil gümrük vergisine dokunmamıştı. Bu muafiyet geçici olabilir ve Apple'ın iPhone'larını ürettiği Çin'e %145 gümrük vergisi uygulanması ihtimalini canlı tutabilir.

IPHONE 15'İN FİYATI 699 DOLARDAN 839 DOLARA YÜKSELECEK

Çin'e uygulanan %20'lik fentanil tarifesi bile, iki süper güç arasında bir ticaret anlaşmasına varılamaması halinde tüketicileri yakında zor durumda bırakabilir. Bloomberg'de yer alan ve teknoloji yayını CNET'in analizine göre, iPhone 15'in fiyatı şu anda 699 dolardan 839 dolara yükselecek. iPhone 16 ise 799 dolardan 959 dolara yükselecek. İşte büyük telefon operatörlerinin bu hafta kazançlarını bildirirken tüketiciler üzerindeki tarife kaynaklı fiyat artışları potansiyeli hakkında söyledikleri.

Verizon (VZ) CEO'su Hans Vestberg: Genel olarak, eğer tarife telefonlarda söylendiği kadar yüksek olacaksa, çalışmalarımızda bunu karşılamayı planlamıyoruz. Bu mümkün olmayacak. Dolayısıyla, her türlü promosyonumuzda mali açıdan disiplinli olmaya devam edeceğiz, ancak el cihazlarındaki tarifelerdeki muazzam artışı karşılamayacağız. Bu sonuçta pazardaki tüketiciyi vuracak. Ancak yine de bunu söylemek için çok erken. Tarifenin nereye gideceğini bilmiyoruz.

AT&T (T) CEO'su John Stankey: Eğer tarifeler telefonların birim maliyetindeki artışın bir sonraki itici gücü olursa, sanırım aynı oyunu oynamak zorunda kalacağız, yani öncelikle müşterinin neye ihtiyacı olduğunu anlamak ve daha sonra bu süreçte onları nasıl destekleyeceğimize dair bazı ayarlamalar yapmak. Ancak bu süreç, geleneksel olarak yaptığımız gibi bu maliyeti almak ve büyük ölçüde son kullanıcıya aktarmak ve nihayetinde işimizde doğru düzeyde getiri sağlamak için karşılayabileceğimiz iş modeline uydurmak olacaktır. Ve zaman içinde bunu oldukça etkili bir şekilde yaptığımızı gösterdiğimizi düşünüyorum.

T-Mobile (TMUS) CEO'su Mike Sievert: Tarifeler bu noktada öngörülemez. Açıkçası, yakından izliyoruz. Eğer gelirlerse ve bir şekilde önemli olurlarsa, bunun bedelini müşteri ödemek zorunda kalacaktır. Yani, modelimiz böyle bir şey için hazır değil. Bence akıllı telefon fiyatları artacak, insanlar akıllı telefon alımlarını yavaşlatacak ve yükseltme oranları yavaşlayacak. Olması gereken dinamikler bunlar olacaktır. Bunun yolda olduğunu görmüyoruz.

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Ekonomi Türkiye, Akıllı Telefon, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Telefon fiyatlarında büyük zam yolda - Son Dakika

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