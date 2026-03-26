Küresel Ticaret Sistemi Krizde

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.03.2026 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala, ticaretin ciddi aksaklıklar yaşadığını ve çok taraflı düzenin değiştiğini belirtti.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, küresel ticaret sisteminin son 80 yılın "en ciddi aksaklıklarını" yaşadığını belirterek, çok taraflı dünya düzeninin geri dönülmez biçimde değiştiğini bildirdi.

DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala, Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenen DTÖ Bakanlar Konferansı'nın açılışında konuştu.

Okonjo-Iweala, daha önce bilinen dünya düzeni ve çok taraflı sistemin geri dönülmez şekilde değiştiğini kaydederek, "Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu sorunların büyüklüğünü inkar edemeyiz." dedi.

Küresel ticaret sisteminin son 80 yılın "en ciddi aksaklıklarını" yaşadığına dikkati çeken Okonjo-Iweala, çok taraflı dünya düzeninin geri dönülmez biçimde değiştiğini kaydetti.

Okonjo-Iweala, söz konusu krizlerin yalnızca mevcut çatışmalardan kaynaklanmadığını vurgulayarak, "Körfez'deki çatışmadan önce de ticaret, enerji, gübre ve gıda alanlarında ciddi şekilde sarsılmıştı." diye konuştu.

Artan jeopolitik gerilimler, iklim baskıları ve hızlı teknolojik dönüşümün hem ulusal hükümetleri hem de uluslararası kurumları zorladığını belirten Okonjo-Iweala, bu süreçte çok taraflılığa yönelik eleştirilerin de giderek arttığını kaydetti.

Okonjo-Iweala, Orta Doğu, Sudan ve Ukrayna'daki çatışmaların küresel belirsizliği artırdığı bir dönemde Afrika'da bir araya gelinmesinin anlamlı olduğunu belirterek, "Afrika, geleceğin kıtasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Konferansa katılan 166 üye ülkenin, Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği küresel ekonomik dalgalanmalar gölgesinde derin görüş ayrılıkları yaşadığı ifade ediliyor.

Dört gün sürecek toplantılarda, jeopolitik gerilimler, tıkanan müzakereler ve artan korumacılık nedeniyle zayıflayan DTÖ'nün yeniden canlandırılması hedefleniyor. Ancak Orta Doğu'daki çatışmaların enerji, gübre ve gıda ticaretinde yarattığı risklerin, süreci zorlaştırdığına dikkati çekiliyor.

Kaynak: AA

Dünya Ticaret Örgütü, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 19:14:47. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.