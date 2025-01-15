Küresel Ticarette Güç Dengesi Değişiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Küresel Ticarette Güç Dengesi Değişiyor

Küresel Ticarette Güç Dengesi Değişiyor

Esra Soylu, küresel ticaretin jeopolitik ve ekonomik kaygılarla şekillendiğini belirtti.

15.01.2025 14:33
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İş kadını Esra Soylu, küresel ticarette gücün dengesinin yön değiştirdiğini söyledi.

Küresel piyasalar ve ekonominin seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan iş kadını Esra Soylu, 10 yıldan daha kısa süre öncesi dönem açısından küresel ticaretin sınırlarının serbest ticaret sistemi tarafından belirlendiğini, bugün ise jeopolitik, ekonomik ve güvenlik kaygılarının belirleyici güç haline geldiğini ifade etti. Asya ülkelerinin teknoloji yatırımları ve dijital ekonomiye hızlı adaptasyonları ile yeni ticaret yollarının açıldığına vurgu yapan Soylu, "Diğer tarafta dijital ticaretin büyümesi ve yıkıcı teknolojilerin gelişme hızının artması ile geleneksel ticaret ağları yeniden şekilleniyor. Bütün bu gelişmelere iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik kaygılarının eklenmesi de şirketleri ve ülkeleri üretim ve tedarik zincirlerini, pazarları çeşitlendirme çabasına sürükledi. Bunların yanında küresel nüfusun yaşlanmasının ile iş gücünün dağılımı değişirken dijital para ve merkeziyetsiz finansın yaygınlaşması ile ABD dolarının hakimiyetinin tartışıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Bütün bu gelişmelerden hareketle şunu söylemek mümkün, küresel ticarette gücün dengesi yön değiştiriyor" dedi.

"Dijital ticaret uluslararası ticaretin kurallarını yeniden yazıyor"

Dijital ticaretin, çok uluslu teknoloji şirketlerinin öncülüğünde, uluslararası ticaretin kurallarını yeniden yazdığını anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Bu şirketler, yalnızca fiziksel ürünlerden değil, veri, algoritmalar ve fikri mülkiyet gibi fiziksel olmayan varlıklardan değer oluşturuyor. Bu yeni yaklaşım, şirketlerin küresel pazarlarda daha çevik hareket etmesine olanak sağlarken, geleneksel fiziksel varlıkların önemini azaltıyor. Endüstri 4.0'ın getirdiği dijitalleşme dalgası, makineler ile insanların görev dağılımını yeniden tanımlıyor. Otomasyon ve yapay zeka teknolojileri sayesinde, üretim hatlarında daha karmaşık görevler artık makineler tarafından gerçekleştirilebiliyor. 2023 yılında dünya genelinde 3.5 milyon endüstriyel robot faaliyetteydi ve bu rakam her yıl yüzde 10 artıyor. Bu durum, üretimin coğrafi dağılımını değiştirerek, düşük maliyetli iş gücüne dayalı bölgeler yerine, yüksek teknolojik altyapıya sahip bölgeleri öne çıkarıyor. Güney Kore'nin teknoloji odaklı kalkınma stratejisi, ülkeyi yarı iletken, ekran ve yapay zeka teknolojilerinde dünya liderlerinden biri haline getirdi. Bu değişim süreci hükümetler için uluslararası işbirliklerini, bölgesel ticaret anlaşmalarını, ekonomik ittifakları şirketler için tedarik zincirlerini ve ticaret politikalarını yeniden gözden geçirmesini gerektirecek. Zira bu değişimi öngören, anlayan ve buna uygun stratejiler geliştiren şirketler ve hükümetler önemli bir rekabet avantajı elde edecekler. Küresel tedarik zinciri yönetiminin karmaşık yapısında yapay zeka teknolojisi, operasyonel dayanıklılığı ve verimliliği artıran tamamlayıcı güçler olarak öne çıkıyor. Yapay zekanın tedarik zincirlerine entegrasyonu, özellikle koronavirüs pandemisinin oluşturduğu zorluklarla vurgulanan kesintileri yönetme konusunda büyük bir etki oluşturmuştu. Yapay zekanın tedarik zincirlerine stratejik olarak dahil edilmesi, beklenmedik aksaklıklara karşı sistemi güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli sürdürülebilirlik ve büyüme için gerekli olan dinamik yetenekleri de geliştirir. Bu tür ilerlemeler, işletmelerin sürekli yenilik ve iş birliği içinde olmaları gerektiğini vurgulamakta ve bu teknolojilerin potansiyelinden tam anlamıyla yararlanarak rekabetçi ve dayanıklı kalmalarını sağlamaktadır." - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

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