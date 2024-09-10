Kursk'ta Nükleer Güç Santrali İçin Araç Geçişleri Kısıtlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Kursk'ta Nükleer Güç Santrali İçin Araç Geçişleri Kısıtlandı

Rusya'nın Kursk Bölgesi Valisi Aleksey Simirnov, Kursk Nükleer Güç Santrali (NGS) bölgesinde araç geçişlerine kısıtlama getirildiğini duyurdu. Kursk'ta Ukrayna ordusunun saldırıları nedeniyle terörle mücadele durumu ilan edildiğini belirten Simirnov, ilave güvenlik önlemleri alındığını ve araç geçişlerinin kısıtlandığını açıkladı.

10.09.2024 17:50
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Rusya'nın Kursk Bölgesi Valisi Aleksey Simirnov, Kursk Nükleer Güç Santrali (NGS) bölgesinde araç geçişlerine kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Simirnov, yazılı açıklamasında, Kursk'ta Ukrayna ordusunun saldırıları nedeniyle terörle mücadele durumu ilan edildiğini anımsattı.

Bölgede ilave güvenlik önlemlerinin alınmasına karar verildiğini belirten Simirnov, Kursk NGS bölgesinde araç geçişlerinin kısıtlandırıldığını, geçişlerin civardaki yerleşim yerlerine yönlendirileceğini kaydetti.

Rus toprağı Kursk bölgesinde, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta başlattığı saldırılar sonrasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, 27 Ağustos'ta bölgeye yaptığı ziyarette, "Kursk'ta nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı." demişti.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, 3 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kursk NGS çevresinde saldırıların sürdüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kursk'ta Nükleer Güç Santrali İçin Araç Geçişleri Kısıtlandı - Son Dakika
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