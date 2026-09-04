Kurtalan-Siirt Demiryolu Projesi\'nde fiziki gerçekleşme yüzde 30\'a ulaştı

Siirt'i ulusal demiryolu ağına bağlayacak 34 kilometre uzunluğundaki Kurtalan-Siirt Demiryolu Projesi'nde fiziki gerçekleşme oranının yüzde 30'a ulaştığı bildirildi. Güncel proje bedelinin yaklaşık 22 milyar lira olduğu belirtildi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, yapım çalışmaları devam eden Kurtalan-Siirt Demiryolu Projesi kapsamında proje güzergahında incelemelerde bulundu. AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Kurtalan Kaymakamı Salih Başara, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, TCDD Modernizasyon Daire Başkan Yardımcısı Sefer Volkan Aslan'ın eşlik ettiği Vali Kızılkaya yetkililerden çalışmaların son durumu ve projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı, 800 metre uzunluğundaki T1 Tüneli'nin tamamlanan 400 metrelik bölümünde incelemelerde bulundu.

Proje 9 tünelden oluşuyor

Vali Kızılkaya, projenin 34 kilometre uzunluğunda olduğunu ve güzergah üzerinde 9 tünel bulunduğunu söyledi. Hattın yaklaşık 24 kilometresinin tünellerden oluşacağını belirten Kızılkaya, projenin saatte 160 kilometre işletme hızına uygun olarak tasarlandığını ifade etti. Projenin güncel bedelinin yaklaşık 22 milyar lira olduğunu aktaran Kızılkaya, fiziki gerçekleşme oranının yüzde 30 seviyesine ulaştığını kaydetti.

3 istasyon yapılacak

Proje kapsamında Kurtalan, Siirt Havalimanı ve Siirt merkez olmak üzere toplam 3 istasyon yapılması planlanıyor. Kızılkaya, hattın 2028 yılı sonlarına doğru Siirt Havalimanı İstasyonu'na, 2030 yılı sonlarına doğru ise Siirt İstasyonu'na ulaşmasının ve projenin tamamlanmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Siirt ulusal demiryolu ağına bağlanacak

Projenin tamamlanmasıyla Siirt'in ulusal demiryolu ağına bağlanacağını belirten Kızılkaya, demiryolu yatırımının ulaşımın yanı sıra üretim, ticaret, sanayi, turizm ve istihdam alanlarında kentin gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti. Demiryolu bağlantısıyla Siirt'te üretilen ürünlerin pazarlara daha hızlı ve ekonomik şekilde ulaştırılmasının, kentin yatırım potansiyelinin artırılmasının ve turizm değerlerinin daha etkin değerlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Vali Kızılkaya, projenin sahadaki ilerleyişinin valilik tarafından yakından takip edileceğini ve çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun sürdürüleceğini söyledi.