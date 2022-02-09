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Kuru bamyanın kilosu 400 TL'den satılıyor - Son Dakika

Kuru bamyanın kilosu 400 TL'den satılıyor

09.02.2022 22:27

Kuru bamyanın kilosu 400 TL'den satılıyorKAYSERİ Kayseri'de kilosu 400 TL'den satılan ve fiyatta gram altın ile yarışan bamya, vatandaşlar tarafından talep görmeye devam ediyor.

Kuru bamyanın kilosu 400 TL'den satılıyor

KAYSERİ Kayseri'de kilosu 400 TL'den satılan ve fiyatta gram altın ile yarışan bamya, vatandaşlar tarafından talep görmeye devam ediyor.

Kışın özellikle İç Anadolu'da tüketilen çiçekli bamyanın kilosu tezgahlarda 400 TL'den satışa sunuluyor. Neredeyse gram altına yaklaşan fiyatına rağmen talebin bitmediğini söyleyen esnaf Hamdi Çarşıbaşı, "Bamya olmazsa olmaz yemek türümüzdür. Bamya zor ve zahmetli bir mamul ve işlemi çok olduğu için fiyata da yansıyor. Üretim geçen seneye göre bu sene biraz daha az oldu. Kuraklıktan dolayı da üretiminde sıkıntı oldu ve ister istemez de fiyatları arttı. Bamya Anadolu'nun sevilen bir yemeği, özellikle de düğünlerde, Ramazan'da ve kış günlerinde olmazsa olmaz yemek türümüz. Bamya vazgeçilmez bir mamul tabi bunun yanında fiyatların artması satışları da düşürdü ve talepler de ona göre biraz daha azaldı. Bamya bize Amasya bölgesinden gelir. Kayseri'de de özellikle çiçek bamya dediğimiz tür olacak bunun dışındaki bamyalar burada pek tutulan bamya değil" dedi.

Vatandaşların kilo olarak alamasa da 100-150 gram olarak bamyayı alarak tükettiklerini söyleyen Çarşıbaşı, "Bunlar sabah ezanında gün doğmadan toplanır ve teker teker ipe dizilir. Bamya, güneş olmayan yerde, rutubet olmayan yerde kurutulur. Ülkemizdeki fiyat artışından bamya da etkilendi ama buna nazaran tekrar geriye doğru çekilmeye başladı. Şu anda bamyanın kilosu 400 TL civarında. Bamyanın 100 gramından 4-5 kişilik bir aileye yetecek kadar yemek çıkar. Vatandaşlarımız da bu şekilde 100-150 gram alıyorlar. Çok olmasa da bir satış oranı ve fiyatına rağmen talep var. Özellikle gurbetçi zamanı daha çok talep oluyor" ifadelerini kullandı.

Kuru bamyanın kilosu 400 TL'den satılıyor
Kuru bamyanın kilosu 400 TL'den satılıyor
Kuru bamyanın kilosu 400 TL'den satılıyor

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Türk Lirası, İç Anadolu, Çarşıbaşı, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuru bamyanın kilosu 400 TL'den satılıyor - Son Dakika Ekonomi


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