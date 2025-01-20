Kuru Soğan Fiyatları Yükseldi

Ekonomi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde geçen yıl kilosu 40 TL'den satılan tohumluk kuru soğanın kilosu bu yıl 100-140 TL arasında tezgahlardaki yerini aldı.

Bu yıl üretim azlığı yüzünden tohumluk kuru soğan fiyatlarının tavan yaptığını söyleyen kuru soğan satıcısı Ertan Gökkaya, " Denizli'nin Acıpayam ilçesinden getirdiğimiz tohumluk kuru soğanın kilosunu geçen yıl 40 liradan satmıştık. Bu yıl ise üretim az olduğu için tohumluk soğanı çeşidine göre 100-140 lira arasında satıyoruz. Fiyatlar yüksek olduğu için şimdilik fazla alıcı yok. Marketlerde soğan fiyatların düşük olması yüzünden vatandaşlar soğan ihtiyacını marketlerden karşılıyor. İleriki günlerde fiyatlar düşer mi bilemiyorum" dedi. - KÜTAHYA