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Bakan Kurum: "Manipülasyon yaprak Türkiye'de yatırımı engellemek isteyen lobilere müsaade etmeyeceğiz" - Son Dakika

Bakan Kurum: "Manipülasyon yaprak Türkiye'de yatırımı engellemek isteyen lobilere müsaade etmeyeceğiz"

15.12.2021 15:37

Bakan Kurum: "Manipülasyon yaprak Türkiye'de yatırımı engellemek isteyen lobilere müsaade etmeyeceğiz" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Pandemi öncesi 1.7 milyon olan sektörel istihdam sayısı bugün 2 milyona yaklaştı.

Bakan Kurum: "Manipülasyon yaprak Türkiye'de yatırımı engellemek isteyen lobilere müsaade etmeyeceğiz"

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Pandemi öncesi 1.7 milyon olan sektörel istihdam sayısı bugün 2 milyona yaklaştı. Kasım ayında konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59 artarak 178 bin 814'e ulaştığını görüyoruz. Bu eseri gölgede bırakmak isteyenlere, döviz kuru üzerinden manipülasyon yaparak Türkiye'yi sıkıştırma arzusunda olanlara; yatırımı engellemek isteyen lobilere müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği MİPİM 2022 tanıtım toplantısına katıldı. Gayrimenkul sektöründeki gelişime ilişkin bilgi veren Kurum, "Pandemi öncesi 1.7 milyon olan sektörel istihdam sayısı bugün 2 milyona yaklaştı. Yine Kasım ayında konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59 artarak 178 bin 814'e ulaştığını görüyoruz. Bu başarı dostlarımızın eseri, sizlerin eseri, sektörümüzün eseri. Bu eseri gölgede bırakmak isteyenlere, döviz kuru üzerinden manipülasyon yaparak Türkiye'yi sıkıştırma arzusunda olanlara; yatırımı engellemek isteyen lobilere müsaade etmeyeceğiz. Durmayacağız; çalışmaya, üretmeye ve hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" sözlerini ifade etti.

Mevcutta bulunan yatırım ve çalışmalarla ilgili de bilgi veren Kurum, "2012'den bu yana, tam 1.7 milyon konutun dönüşümünü sizlerle beraber tamamladık, bu başarıyı 2 yaklaşık 2 yıldır devam eden pandemi sürecine rağmen yakaladık. Bugün yatırım değeri 110 milyar lira olan 330 bin dönüşüm ve sosyal konutumuzun inşasını sahada sürdürüyoruz" diye konuştu.

Ülkenin geleceği için adım atmak istediklerini ve bu yolda iki hedeflerinin olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Önümüzde bu ülkeyi seven, bu ülkenin geleceği için adım atmak isteyen bizler için, hepimiz için iki hedef var. 2053 net sıfır emisyon hedefi ve yeşil kalkınma devrimi. Yeşil kalkınma devrimiyle, artık çevrecilik, şehircilik, tarım, ticaret, sanayi ve hatta sanata kadar tüm kavramlar radikal bir şekilde kabuk değiştirecek, dönüşecek. Bugün, 17 bakanlığımız ve tüm kamu kurumlarımız; orta ve uzun vadeli kalkınma plan ve programlarını yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği şekilde hazırlıyor" ifadelerini kullandı.

"Gayrimenkul ve inşaat sektörlerimizi, Türkiye'nin stratejik gücü haline getireceğiz"

İklim değişikliğiyle mücadeleyi sadece bir çevre meselesi olarak değil aynı zamanda kalkınma meselesi olarak gördüklerini ifade eden Kurum, "Yeni dönemde iklim ve çevre dostu yatırımları destekleyen uluslararası fonlara çok daha kolay erişeceğiz. Enerji, ulaştırma, sanayi, atık ve özellikle inşaat sektörlerinde düşük karbon teknolojilerine yatırım ve finansman imkanları güçlenecek. Yeşil dönüşüm yaklaşımı sonucunda işgücü ve istihdamda olumlu değişiklikler de öngörüyoruz. Her 10 milyon liralık yeşil yatırım ile 40 kişiye iş imkanı sağlayacağımızı öngörüyoruz. Birçok meslek alanında, teknik becerilere sahip olan kişilere ihtiyaç artacak. Gayrimenkul ve inşaat sektörlerimizi, Türkiye'nin stratejik gücü haline getireceğiz ve bunu hep birlikte başaracağız" diye konuştu.

Bakan Kurum: Manipülasyon yaprak Türkiye'de yatırımı engellemek isteyen lobilere müsaade etmeyeceğiz
Bakan Kurum: Manipülasyon yaprak Türkiye'de yatırımı engellemek isteyen lobilere müsaade etmeyeceğiz
Bakan Kurum: Manipülasyon yaprak Türkiye'de yatırımı engellemek isteyen lobilere müsaade etmeyeceğiz
Bakan Kurum: Manipülasyon yaprak Türkiye'de yatırımı engellemek isteyen lobilere müsaade etmeyeceğiz
Bakan Kurum: Manipülasyon yaprak Türkiye'de yatırımı engellemek isteyen lobilere müsaade etmeyeceğiz
Bakan Kurum: Manipülasyon yaprak Türkiye'de yatırımı engellemek isteyen lobilere müsaade etmeyeceğiz
Bakan Kurum: Manipülasyon yaprak Türkiye'de yatırımı engellemek isteyen lobilere müsaade etmeyeceğiz

Murat Kurum, İstihdam, Pandemi, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Kurum: 'Manipülasyon yaprak Türkiye'de yatırımı engellemek isteyen lobilere müsaade etmeyeceğiz' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakan Kurum: "Manipülasyon yaprak Türkiye'de yatırımı engellemek isteyen lobilere müsaade etmeyeceğiz" - Son Dakika
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