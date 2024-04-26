Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verme Süresi Uzatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verme Süresi Uzatıldı

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verme Süresi Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2023 yılına ait kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresini 6 Mayıs'a kadar uzattı. Ayrıca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için mücbir sebep halinin süresi de 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.

26.04.2024 17:29
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 30 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gereken 2023 yılına ait "kurumlar vergisi" beyannamelerinin verilme süreleriyle bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerini 6 Mayıs'a; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için mücbir sebep halini de "son kez" olmak üzere 31 Ağustos'a kadar uzattı.

GİB'in internet sitesinden söz konusu konulara ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, 30 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gereken 2023 hesap dönemine ait "kurumlar vergisi" beyannamelerinin verilme süreleriyle bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 6 Mayıs'a uzatıldı. 30 Nisan'a kadar verilmesi gereken 2024/Mart dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimler de aynı tarihe kadar teslim edilebilecek.

Öte yandan 30 Nisan'a kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken "elektronik defter beratları" da 10 Mayıs gün sonuna kadar yüklenebilecek.

Ayrıca mücbir sebep hali devam eden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30 Nisan'da sona erecek mücbir sebep hali "son kez" olmak üzere 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Kaynak: AA

Gelir İdaresi Başkanlığı, Kahramanmaraş, Gaziantep, İslahiye, Adıyaman, Malatya, Nurdağı, Hatay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verme Süresi Uzatıldı - Son Dakika

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