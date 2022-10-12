Vigo kurucu ortağı Ali Cicioğlu: "Kuryeliğin daha itibarlı bir meslek olması için çalışıyoruz"

İSTANBUL Girişim ve inovasyon konularının masaya yatırıldığı Eureka 2022'de kurye sektöründe gelişmeler de konuşuldu. Özellikle pandemiyle gündelik hayatta önem kazanan kargo sektöründe kuryelik mesleğinin üniversite-özel sektör ortak çalışmalarıyla daha sistemli hale getirilmesi hedefleniyor. Etkinliğin açılış oturumunda konuşan Vigo kurucu ortağı Ali Cicioğlu kuryelik sektöründe yaptıkları faaliyetleri anlattı. Cicioğlu, "Kuryelik mesleğine itibar kazandırmak için çok fazla çalışıyoruz. Üniversite öğrencilerinin yarı zamanlı bizimle çalışmalarını isteriz. Aynı zamanda kuryeliği bir meslek olarak edinmeleri de ikinci bir arzumuz" dedi.

İstanbul Üniversitesi'nin düzenlediği ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen üniversite öğrencilerinin girişimcilik ekosistemine adım attıkları Eureka 2022'nin bu yılki ana sponsoru Vigo oldu. Eureka 2022 katılımcılara girişim kültürünü öğretme, farklı girişimleri tanıtma, girişimcilerle birebir iletişime geçme, network ağını güçlendirme imkanı sunuyor. Eureka 2022'nin açılış oturumunda Vigo kurucu ortağı Ali Cicioğlu üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek Vigo'nun 3 yıl gibi bir sürede nasıl sektörün öncü markalarından biri olduğunu anlattı. Kuryelik mesleğine itibar kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını da ifade eden Ali Cicioğlu, aylık brüt gelirlerinin 25 bin lira civarı olduğunu söyledi.

"Kuryelik mesleğine itibar kazandırmak için çok fazla çalışıyoruz"

Kurye sektörünün çok büyüdüğüne dikkat çeken Ali Cicioğlu, "Kurmak istediğimiz kurumsal imaja uygun kuryeleri bulmak için ciddi bir efor harcadık. Geldiğimiz son noktada kurye sektörü çok fazla büyüdü. Kurye firmaları çok arttı, buna bağlı olarak mesleğe yeni giren kuryeler de oldu. Talep çok fazla buna bağlı olarak arz da var. Kuryelik büyük bir sektör haline geldi. Kuryelik mesleğine itibar kazandırmak için çok fazla çalışıyoruz. Kuryelere en güvenli ekipmanları sağlıyoruz. Kuryelerin daha iyi şartlar altında çalışmalarını istiyoruz. ABD'de kurye mesleği çok yaygın. İnsanlar orada ek olarak kuryelik yapabiliyorlar. Örneğin sabah bankada çalışan bir kişi, akşam kuryelik yapabiliyor. Üniversite öğrencileriyle bir araya gelip bu konuyu anlatmak bizim için çok önemli. Üniversite öğrencilerinin part time bizimle çalışmalarını isteriz. Aynı zamanda kuryeliği bir meslek olarak edinmeleri de ikinci bir arzumuz" dedi.

"Kuryelerimizin aylık brüt geliri 25 bin lira civarında"

Kuryelerin aylık brüt gelirlerinin 25 bin lira civarında bulunduğunu söyleyen Ali Cicioğlu, "Tabi ki bunun içerisinde vergiler, maliyetler, yakıt masrafları gibi giderler de var. Giderler çıkarıldığı zaman bir kuryenin aylık cebinde kalan miktar 15 bin liraları bulabiliyor" diye konuştu. Girişimcilere tavsiyelerde de bulunan Ali Cicioğlu, "İhtiyaçlara odaklanmalarını tavsiye ediyorum. Bu ihtiyacı çözecek ürün eğer verim vermiyorsa mutlaka yeni bir planla bu ürünü geliştirsinler. Kuracakları ekibi iyi motive ederek bu zorlu yolda ilerlesinler" şeklinde konuştu.

"Kuryelerin 25 bin lira kazandığını öğrendikten sonra mesleğe bakış açım değişti"

Eureka 2022 etkinliğine Türkiye'nin birçok bölgesinden üniversite öğrencileri de katıldı. Kuryelik mesleği ile ilgili konuşan üniversite öğrencisi Ozan Efe Kaleci, "Kuryelik mesleğine pandemiden sonra ihtiyaç daha fazla arttı. Pandemiyle birlikte kuryelik hayatımızın her alanında yer aldı. Kuryelik öğrencilerin istediği bir meslek olabilir çünkü part time da çalışma şansı yakalayabiliyor. Aynı zamanda tam zamanlı olarak da çalışma şansları olabilir. Kuryelerin 25 bin lira kazandığını öğrendikten sonra mesleğe bakış açım değişti" dedi. Öğrenci Dicle Balamir ise "Kuryelik mesleğini biraz yorucu bir meslek olarak görüyordum. Geçen sene kurye bir arkadaşım sayesinde daha yapılabilir bir meslek olduğunu öğrendim. Burada gerçekleştirilen etkinlikte kuryelik mesleğiyle ilgili daha fazla bilgi aldım. Özellikle bir kadın olarak söylemem gerekir ki kadın kuryelere sağlanan özel ayrıcalıklar beni cezbetti" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Esra Saracoğlu da "Kuryelerin eskiden en fazla 10 bin lira kazandığını zannederdim ancak 25 bin lira kazandıklarını öğrendikten sonra çok fazla şaşırmıştım. Motor tutkusu olan veya bu mesleği seven birisinin kolayca yapacağını düşünüyorum" dedi.