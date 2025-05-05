Kuş Göç Haritaları Projesi Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kuş Göç Haritaları Projesi Başlıyor

Tarım Bakanlığı, göçmen kuşların yaşam alanlarını korumak için harita projesi başlattı.

05.05.2025 15:31
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki kuş çeşitliliğini korumak ve göç eden kuş türlerinin yaşam alanlarını güvence altına almak amacıyla "Kuş Göç Haritalarının Belirlenmesi Projesi"ni devreye alacak.

DKMP'den Kuş Göç Haritalarının Belirlenmesi Projesi'ne yönelik yapılan açıklamaya göre, göçmen kuşlar, her yıl binlerce kilometre kat ederek beslenme, üreme ve barınma gibi temel yaşam faaliyetlerini sürdürebilecekleri alanlara ulaşıyor.

Bu zorlu yolculukta belirli bölgeler, kuşlar için kritik öneme sahip dinlenme ve geçiş noktaları olarak öne çıkıyor. Türkiye de coğrafi konumu sayesinde üç kıta arasında bir geçiş köprüsü niteliği taşıyarak birçok kuş türü için yaşamsal öneme sahip bir güzergah sunuyor.

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, genel müdürlük olarak biyolojik çeşitliliğin korunmasını esas aldıklarını bildirerek, "Proje kapsamında oluşturulacak güncel kuş göç yoğunluk haritası, doğa koruma politikalarının geliştirilmesinde ve kuş türlerine yönelik tehditlerin azaltılmasında yol gösterici bir kaynak olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Veri tabanı oluşturma, veri toplama ve yapay zeka destekli analiz çalışmalarıyla birlikte kuş bilimine yönelik izlemeler de yapılabileceğini aktaran Çokçetin, arazi çalışmalarının Genel Müdürlük bünyesindeki uzman personel tarafından bu yıl boyunca yürütüleceğini ifade etti.???????

Çokçetin, bu kapsamda personele gerekli teknik eğitimlerin verildiğine işaret ederek, arazi çalışmalarının yanı sıra geçmiş dönem kuş gözlemlerinin, ulusal ve uluslararası veri tabanları ile sivil toplum kuruluşlarından elde edilen bilgilerin de projeye entegre edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi, Sağlık, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

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