Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Berlin'de Turizm Teması Üzerine Görüşmelerde Bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Berlin'de Turizm Teması Üzerine Görüşmelerde Bulundu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Berlin\'de Turizm Teması Üzerine Görüşmelerde Bulundu
25.06.2025 17:10  Güncelleme: 17:12
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Berlin ziyareti sırasında Almanya Seyahat Acentaları Birliği ile görüştü. Kuşadası'nın turizm pazarındaki durumunu değerlendirirken, We Tower otopark projesini de inceledi. Başkan Günel, 2025 yaz sezonuna yönelik stratejileri tartışarak, Kuşadası'nın Almanya pazarında daha fazla tercih edilmesi için gereken adımları atacaklarını belirtti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bir dizi temas ve görüşmede bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaret etti.

Ziyaretinde Almanya Seyahat Acentaları Birliği (DRV) Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelerek Kuşadası'nın Alman turizm pazarındaki mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Ömer Günel, dar alanda çok sayıda araç park etme olanağı sunan We Tower isimli otopark projesini de yerinde inceleyerek yetkililerden projenin detayları ile ilgili bilgi aldı.

Turizm alanında yaptığı yatırım ve attığı adımlarla tatil cenneti kentin uluslararası turizm pazarındaki tanınırlığını ve marka değerini yükseltmeye yönelik çalışmaları ile ön plana çıkan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, diplomatik ilişkilerini sürdürüyor. Başkan Ömer Günel, bu kapsamda turizm profesyonelleri ile bir araya gelmek; yerel yönetimler ve kentleşme alanında yaşama geçirilen iyi uygulama örneklerini yerinde incelemek ve deneyim paylaşımında bulunmak amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti.

Berlin'de DRV Başkanı Norbert Fiebig, DRV Genel Sekreteri Andreas Kaden, Türk kökenli eski Alman Milletvekili Özcan Mutlu ve Türk-Alman İşverenler Derneği Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Doğan Azman ile bir araya gelen Başkan Ömer Günel, 2025 yaz sezonu ve iki ülke arasındaki turizm stratejilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede, 2016 yılında Kuşadası'nda yapılması planlanan ancak iptal edilen DRV Genel Kurul Toplantısı'nın yeniden Kuşadası'nda gerçekleştirilmesi için birlik yöneticilerini kente davet eden Başkan Ömer Günel, "Almanya pazarında Kuşadası'nın daha fazla tercih edilmesini sağlayacak çalışmaları yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Günel Berlin'de, kentsel alanlarda elektrikli araçların şarj edilmesi ve park edilmesi için yenilikçi ve yerden tasarruf sağlayan çözümler sunan Türk bir girişimciye ait akıllı şehircilik uygulaması olan We Tower projesini de yerinde inceledi. 50 metrekarelik taban alanı üzerinde 30 araca kadar park ve sarj edebilme olanağı sunan, yeşil ve sürdürülebilir bir proje olan We Tower'ın Avrupa'da prototip olarak yapımına başlandığını ve kısa sürede yayılacağını ifade eden Başkan Ömer Günel, modelin Kuşadası'nda uygulanabilmesi için takipte kalacaklarını söyledi. Kente 2 bin araç kapasiteli yeni otopark alanları kazandırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Başkan Günel "Yaz aylarında 1 buçuk milyona yakın konuk ağırladığımız düşünüldüğünde Kuşadası'nın otopark sorununun sona ermeyeceği aşikar. Bu nedenle bu tip yeni nesil, çevreci ve sürdürülebilir iyi uygulamaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Berlin'de Turizm Teması Üzerine Görüşmelerde Bulundu - Son Dakika

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