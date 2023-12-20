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Kuşadası Belediyesi 10 Ayda 80 Bin Litre Süt Dağıttı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi 10 Ayda 80 Bin Litre Süt Dağıttı

Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş arasındaki çocukları için başlattığı süt desteği projesi kapsamında 10 ayda yaklaşık 80 bin litre sütü dağıttı. Süt desteğinden faydalanmak isteyen aileler başvurularını online platform veya telefon hattı üzerinden yapabiliyor.

Kuşadası Belediyesi 10 Ayda 80 Bin Litre Süt Dağıttı
20.12.2023 - 15:08,
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Kuşadası Belediyesi tarafından kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş arasındaki çocukları için başlatılan süt desteği, 10 ayı geride bıraktı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, aradan geçen süre içerisinde yaklaşık 80 bin litre sütü, çocuklarına içirmeleri için ebeveynlere ulaştırdı.

Sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, kentte yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü giderek düşen dar gelirli kesimlerin 2-5 yaş arasındaki çocukları için geçen Mart ayında, aylık 8 litre süt desteğinde bulunmaya başladı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve eşi Duygu Günel'in öncülüğünde 'Kuşadası'nda çocuklar lıkır lıkır süt içiyor' sloganı ile hayata geçirilen projede, 10 ay geride kaldı. Projede, süt dağıtım araçları ile ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çalan Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri bugüne kadar yaklaşık 80 bin litre sütü ebeveynlerin evlerine imza karşılığında teslim etti.

Kuşadası Belediyesi, her ay ortalama bin çocuğa süt desteğinde bulunuyor. Süt desteğinden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler 'sutdestegi.kusadasi.bel.tr' adresinden ve 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı aracılığıyla başvuru yapabiliyor. Yüksek nitelikli protein, yüksek oranda kalsiyum ve pek çok besleyici öğeyi içinde barındıran sütün, çocukların fiziksel ve zeka gelişimine önemli katkısı bulunuyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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