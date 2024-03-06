Kuşadası Belediyesi Balıkçı Kahvesi davasını kazandı

Ekonomi

Balıkçı Kahvesi'ne ilişkin imzalanan sulh protokolü ile tarihsiz teslim tutanağının iptali istemiyle Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi tarafından açılan davada Kuşadası Belediyesi haklı bulundu. Kuşadası Sulh Hukuk Mahkemesi, Kooperatif tarafından talep edilen sulh protokolü ile teslim tutanağının iptali istemini reddetti.

Kuşadası Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından 2021 yılında kiralama ihalesine çıkarılan Belediye taşınmazları arasında yer alan Balıkçı Kahvesi ile ilgili olarak kira süresi sona eren Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi tarafından açılan dava, vekilliğini Avukat Umut Yaşar'ın yaptığı Kuşadası Belediyesi lehine sonuçlandı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Altındiş arasında 2021 yılının Ocak ayında imzalanan ve tarafların birbirlerine açtıkları davalardan karşılıklı olarak vazgeçmesini öngören sulh protokolü ile Balıkçı Kahvesi'nin tahliye edilmesine ilişkin tarihsiz teslim tutanağının iptali talebi Kuşadası Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Kooperatif'in ortak iş birliği protokolünün iptali talebinin ise ayrı ele alınmasına karar verildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi tarafından alınan ve uygulanan kararların doğruluğunun yargı tarafından da teyit edildiğini belirtti. Sorunun çözümü için 2021 yılında Kooperatif Başkanı ile imzalanan sulh protokolünün arkasında olduklarını yineleyen Başkan Ömer Günel, Balıkçı Kahvesi'nin Kuşadası için değeri olan önemli bir mekan olduğuna dikkat çekti. Başkan Ömer Günel "Kuşadası Belediyesi olarak, sorunun çözümü için sergilediğimiz yapıcı ve iyi niyetli tutum ne yazık ki Kooperatif yönetimi nezdinde karşılık bulmadı. Basının ve kamuoyunun karşısında altına imza attıkları sulh protokolü ile tahliye tutanağının iptalini istediler. Ancak yargı bir kez daha gereken cevabı verdi. Balıkçılar Kahvesi'ni yenileyerek kentimize kazandırma konusunda kararlıyız" dedi. - AYDIN