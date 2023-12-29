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Kuşadası Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' Projesiyle 426 Bebeği Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' Projesiyle 426 Bebeği Ziyaret Etti

Kuşadası Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında 2023 yılında 426 bebek ziyaret edildi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ziyaretlerde ailelere Başkan Ömer Günel'in tebriklerini iletip, özel olarak hazırlanan bebek çantalarını hediye etti. Kuşadası Belediyesi'nin yaşama geçirdiği projede ziyaretler, 2024 yılında da devam edecek.

Kuşadası Belediyesi \'Hoş Geldin Bebek\' Projesiyle 426 Bebeği Ziyaret Etti
29.12.2023 - 08:57,
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Kuşadası Belediyesi tarafından 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında 2023 yılında 426 bebek ziyaret edildi. Ziyaretlerde, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ailelere Başkan Ömer Günel'in tebrikleri ve iyi dileklerini iletip, özel olarak hazırlanan bebek çantaları hediye etti.

Yeni çocuk sahibi olan ailelerin sevincine ortak olmak amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Hoş Geldin Bebek" ziyaretleri 2023 yılında da devam etti. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca toplam 426 bebeğe ziyarette bulundu. Ailelere Başkan Ömer Günel'in tebrikleri ve iyi dileklerini ileten ekipler, ayrıca içerisinde battaniye, bebek şampuanı ve bezi, termometre, tırnak makası, biberon, emzik, ıslak mendil ve yeni doğan takımının bulunduğu özel olarak hazırlanmış çantalar hediye etti. Hemşehrilerinin iyi günlerinde de kötü günlerinde de hep yanında olan Kuşadası Belediyesi'nin yaşama geçirdiği projede ziyaretler, 2024 yılında da sürecek.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında geçmiş yıllarda olduğu gibi 2023'te de kentimizde dünyaya gözlerini açan bebeklerimizi ve ailelerini ziyaret ettik. Bu kentte doğan, büyüyen ve yaşayan her hemşehrimiz bizler için çok kıymetli. Onlar güzel bir kentte yaşasınlar diye Başkanımız Ömer Günel öncülüğünde hizmet üretmek için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Kuşadası Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' Projesiyle 426 Bebeği Ziyaret Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' Projesiyle 426 Bebeği Ziyaret Etti - Son Dakika
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