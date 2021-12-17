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Kuşadası Belediyesi'nde asgari ücret 4 bin 500 lira olacak - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi'nde asgari ücret 4 bin 500 lira olacak

17.12.2021 11:08
Kuşadası Belediyesi'nde asgari ücret 4 bin 500 lira olacak

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'li belediyelerde asgari ücret net 4 bin 500 lira olacak" açıklamasının ardından çalışanlarına müjdeyi verdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'li belediyelerde asgari ücret net 4 bin 500 lira olacak" açıklamasının ardından çalışanlarına müjdeyi verdi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun kararını yerine getireceklerini belirten Başkan Ömer Günel "Diğer sosyal demokrat belediyelerde olduğu gibi Kuşadası Belediyesi'nde de asgari ücreti 4 bin 500 lira yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi (PM) ile yaptığı toplantının ardından CHP'li belediyelerde asgari ücretin net 4 bin 500 lira olacağını açıkladı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de alınan kararı uygulayan ilk belediye başkanlarından oldu. Kuşadası Belediyesi olarak her zaman emeğin ve emekçinin yanında olduklarını belirten Başkan Ömer Günel "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 Türk Lirası olacağı müjdesini verdi. Diğer sosyal demokrat belediyelerde olduğu gibi Kuşadası Belediyesi'nde de asgari ücret 4 bin 500 lira olacak. Tüm mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi'nde asgari ücret 4 bin 500 lira olacak

Kuşadası Belediyesi, Asgari Ücret, Ömer Günel, Kuşadası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası Belediyesi'nde asgari ücret 4 bin 500 lira olacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi'nde asgari ücret 4 bin 500 lira olacak - Son Dakika
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